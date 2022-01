Stjerne deler personlig historie: Jeg var for ufølsom

Den franske Counter-Strike-spiller, Nathan 'NBK' Schmitt, har siden midten af 2021 ikke spillet nogen officielle kampe, og franskmanden har heller ikke været særligt aktiv på de sociale medier.

I et længere skriv på Twitter forklarer han nu hvorfor.

Han har fået diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse, der ifølge Sundhed.dk er en samlet betegnelse for udviklingsforstyrrelser, der også kaldes gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Den dobbelte, 27-årige vinder af verdensmesterskaberne i Counter-Strike har spillet en glorværdig karriere, men den har ikke været uden bump på vejen, beretter franskmanden i sin udmelding.

- Jeg har gjort flere af mine holdkammerater kede af det igennem min karriere, og til dem vil jeg gerne undskylde. Jeg har aldrig dømt nogen for, hvem de er, eller hvad de tror på, og jeg har aldrig sagt nogle ting for bevidst at gøre nogen kede af det.

Det har der dog, ifølge ham selv, været en god grund til.

- Min autistiske besættelse efter at ville vinde med mine hold har nogle gange gjort mig for ufølsom. Derfor har jeg også presset nogen for meget uden at tage det større billede i betragtning om, hvem de er som helhed.

En diagnose med fordele og ulemper

Selvom en diagnose for mange kan virke som et hårdt stempel, har det for franskmanden selv været en stor hjælp endelig at få en afklaring, lyder det.

- Diagnosen gør, at jeg bedre kan forstå de situationer, der har præget mine tidligere hold og mit liv generelt. Derudover forklarer den også, hvorfor jeg altid har følt mig anderledes end andre spillere, særligt i det franske Counter-Strike-miljø.

Han tror også på, at den nyskrevne diagnose kan hjælpe hans holdkammerater fremadrettet med at forstå ham bedre.

- Den (diagnosen, red.) vil hjælpe andre folk med bedre at kunne samarbejde med mig i fremtiden, så det kan gøres så effektivt som muligt.

‘NBK’ skriver blandt andet i sin udmelding, at der er klare fordele og ulemper, ved den diagnose han har. På den positive side gør den ham meget ærlig, den styrker hans integritet, og så gør den ham god og original til at løse problemer.

På den anden side gør den også, at han er klodset i sociale situationer, at han let overreagerer, når han bliver frustreret, og så giver den ham en mangel på følelsesmæssig empati.

Sidst han tørnede ud på Counter-Strike-serveren, var det for franske DBL PONEY, som han spillede for fra marts til maj måned. Før det spillede han fra slutningen af 2019 til starten af 2021 for det internationale OG-hold.

Det har dog været småt med sportslig succes på allerøverste hylde fra den hæderkronede franskmand, siden han fra 2012 til 2017 var et af de allerstørste navne i international Counter-Strike.