Stjerne frikendt for snyd

Freddy ‘KRIMZ’ Johansson har ikke selv snydt i CS:GO, og derfor har han fået sin VAC (Valve Anti Cheat) udelukkelse ophævet.

Den svenske fnatic-stjernes udelukkelse fra CS:GO blev trukket tilbage i nat, efter han i lørdags bad firmaet bag CS:GO om hjælp. ‘KRIMZ’ afviste nemlig selv at have snydt, og derfor måtte det være en fejl, mente han.

Senere kom det frem, at det formentlig var spilplatformen Esportals program til at fange snydere, der havde ført til 'KRIMZ' og mange andre spilleres permanente udelukkelse fra CS:GO.

Det fik Esportal til midlertidigt at lukke for kampene på platformen.

Esportal bekræfter på Twitter, at mange udelukkelser skyldtes brug af deres platform, men at Valve, firmaet bag CS:GO, nu har trukket de fleste udelukkelser tilbage. Der mangler stadig enkelte, men Valve er i gang med at undersøge disse.

- Alle spillere, som blev udelukket af VAC grundet dette problem (red. med Esportals program) har nu fået sin udelukkelse ophævet af Valve, skriver Esportal blandt andet på Twitter.

26-årige 'KRIMZ' er blandt CS:GO's helt store stjerner. Han har tidligere vundet to majors, der svarer til verdensmesterskabet, og i løbet af årene er han blevet kåret som verdens syvende og niende bedste spiller.

Han har spillet for fnatic i fire år, og vundet utallige titler under den sorte og orange fane. fnatic er lige nu rangeret som nummer 14 i verden.