Stjerne i opråb: Det ødelægger spillet

Spillere lægger pres på for at ændre 'Kriegen' i Counter-Strike.

Der er et problem i professionel Counter-Strike, hvis man spørger spillerne.

Riflen SSG 553 - også kendt som ’The Krieg’ – blev for knap en måned siden sat ned i pris, så den i spillet nu blot koster 2750 dollars.

Det har betydet, at riflen er blevet det foretrukne våben hos fleste professionelle spillere. Især fordi den i forvejen var så dødelig, men nu altså også markant billigere.

Riflen har samtidig et justerbart sigtekorn, som gør at den er god på lange distancer.

Problemet er nu simpelthen bare, at riflen er blevet for god for manges smag.

Og det irriterer Peter ’Dupreeh’ Rasmussen, der spiller for det danske hold Astralis. Flere spillere verden over har ligeledes forsøgt at påtale det, da Kriegen har ændret måden, man spiller Counter-Strike på.

- Jeg synes, at det er den mest ’overpowered’ riffel i Counter-Strikes historie, og det er en skam for spillet. Kriegen er alt for kraftig, især når det kommer til præcision, hvor mange mener, at den er for nem at lære at kontrollere.

- Der er to ting i det. Når en Counter-Terrorist får en Krieg i hånden, så vil han nu være i stand til at tage dueller, som han ikke kunne før med en AK-47 eller M4. Derfor kan man bare sidde og holde en vinkel, mens man kan duellere mod AWP-spillere, siger ’Dupreeh’ til hltv.org.

Løsningen ligger dog ikke nødvendigvis lige for, lyder det fra danskeren.

Spilfirmaet Valve, som ejer Counter-Strike, har før været inde og justere på enkelte våbens indstillinger, så den store forskel blive udjævnet. Den vej

- Det handler om at justere våbnet på den rigtige måde. Skal det affyre færre skud? Skal sigtekortnet justeres? Det er svært at sige. Prisen skal åbenlyst sættes op, men der skal ikke ændres så meget, at Kriegen ikke længere vil blive brugt, siger ’Dupreeh’.

