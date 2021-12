Stjernespiller deler stor sorg

Mange Counter-Strike-engagerede seere har måske undret sig over, hvorfor Martin 'stavn' Lund ikke var i aktion for Heroic ved Blast Premier World Finals, der blev skudt i gang 14. december.

Og det er der en hjerteskærende grund til.

'stavn' har nemlig mistet sin bror Thomas, der få dage inden den store turnering valgte at tage sit eget liv. Det oplyser Counter-Strike-spilleren på Twitter.

- Mange af jer har måske undret, hvorfor jeg ikke deltog ved Blast Premier World Finals. Jeg har været i tvivl, om jeg skulle offentliggøre dette opslag eller ej. Men som en offentlig person med et godt bånd til mine fans, føler jeg, at folk bør vide det, indleder 'stavn' i opslaget.

- Nogle dage før turneringen fik jeg den hjerteskærende besked om, at min storebror valgte at tage sit eget liv.

- Jeg vil altid huske ham for den bedste bror, jeg nogensinde kunne ønske mig. Han er en af grundene, hvis ikke grunden, til, hvor jeg er i dag i min karriere, og han formede mig til den person, som jeg er i dag.

Sidst i opslaget skriver 'stavn', at han har brugt de seneste uger på at komme sig over den tragiske nyhed sammen med sin familie, og Heroic-spilleren takker for holdets forståelse og holdkammeraternes støtte i den svære tid.