Stjernespillers 'ace' satte kursen mod slutspillet for Astralis

Danske Astralis er sikret en plads i slutspillet til IEM Dallas 2023, efter en vigtig og meget sikker 2-0 sejr over Cloud9 i nat.

Særligt Astralis' to største stjerner Nicolai 'device' Reedtz og Benjamin 'blameF' Bremer funklede i opgøret og viste sig flot frem. Sidstnævnte formåede da også at lave et 'ace', hvor han fik samtlige fem modspillere nedlagt i kampens første runde.

Så var stilen i hvert fald lagt, og Cloud9 var advaret om, at dette langt fra ville blive nogen nem affære.

Astralis vandt første bane 16-8, selvom Cloud9's store stjerne Dmitry 'sh1ro' Sokolov ihærdigt forsøgt at gøre sit til, at danskerne ikke skulle løbe med sejren.

På anden bane var det også Astralis, der dominerede, og de danske stjerner kunne derfor juble over også at vinde 16-8 her, hvilket sikrede dem en 2-0 sejr.

Astralis møder ENCE natten til torsdag i en kamp, der bestemmer, hvem der er direkte i semifinalen, og hvem der starter i kvartfinalen.

Foruden Astralis og ENCE er også Heroic og G2 i slutspillet ved IEM Dallas. Heroic og G2 møder ligeledes hinanden i en kamp, der sender vinderen i semifinalen, mens taberen må tage til takke med kvartfinalen.

Præmiepuljen til IEM Dallas er på over 1,7 millioner kroner.