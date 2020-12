Stor konflikt med Mads Øland

En holdejer beskriver spillerforeningen som ødelæggende og siger, at eneste formål er at skabe kaos for at tjene penge.

Der udspiller sig noget af et drama på CS:GO-scenen for tiden, da en konflikt i tirsdags nåede så langt ud, at spillerne nægtede at starte en kamp.

På den ene side står den danske turneringsarrangør BLAST, og på den anden side er spillerforeningen CSPPA (Counter-Strike Professional Players' Association) med Mads Øland i spidsen.

Seerne blev i over to timer mødt med en vente-skærm, hvorpå det fremgik, at BLAST ventede på, at spillerne fra Vitality og mousesports ville tilslutte sig TeamSpeak, som er det kommunikationsprogram, der bruges.

Uenige om optagelser

Netop TeamSpeak har fået konflikten til at blusse op, da CSPPA er utilfredse med, at BLAST angiveligt ikke har villet samarbejde om at nå en aftale om, hvem der får adgang til lyd- og filmoptagelser af spillerne under kampe.

Det er normal praksis, at holdene sidder på turneringsarrangørens TeamSpeak-server, og at der desuden også sidder en dommer.

Lyden bliver også optaget og kan fx lægges op som korte klip efter en kamp, afspilles under kampen eller bruges til at tjekke om alle har overholdt reglerne.

CSPPA mener dog, at andre personer og parter tidligere har fået adgang til optagelserne.

Derfor endte spillerne med at strejke i et par timer, da BLAST og CSPPA ikke er nået frem til en aftale om brugen og distributionen af både lyd- og filmoptagelser af spillerne.

Foto: Andreas 'Xyp9x' Højsleth fra Astralis er en af spillerne, som sidder med om bordet i CSPPA (Foto: HLTV.org)

‘Situationen er løst’

Holdene, der er den tredje part i det her, er dog ikke enige i CSPPA’s udlægning. Onsdag aften udsendte de et fælles brev, hvori der står, at holdene og BLAST sammen løste problematikken allerede i november, så de stiller sig uforstående over for CSPPA’s pludselige ageren.

- Vi kan ikke forstå, hvordan og hvorfor CSPPA er involveret i en situation, hvor de forsøger at bringe et problem op, som allerede er løst, skriver holdene blandt andet.

I samme ombæring udgav verdens største CS:GO-medie, HLTV.org, et interview med en holdejer, der går til angreb på Mads Øland og CSPPA.

- Det handler om at skabe splittelse og konflikt - dem mod os. Størstedelen af holdene har aldrig talt med CSPPA - selvfølgelig. Hvorfor skulle de det, når CSPPA ingen intention har om at gøre tingene bedre. Det er deres stil. Forvirring og misinformationer bare for at skabe kaos, siger den anonyme holdejer blandt andet.

Holdejeren beskylder også CSPPA for ikke at gøre noget for at forbedre forholdene omkring spillerpauser eller verdensranglister, som CSPPA ellers påstår.

- CSPPA vil intet godt og skal stoppes, så egentlige, oprigtige organisationer kan eksistere og hjælpe esport med at vokse til noget mainstream, siger holdejeren, som også mener, at CSPPA bare vil skabe ødelæggelse for at tjene penge til sig selv.

Efterfølgende blev en kontrakt mellem CSPPA og spillerne lækket, og det skabte forargelse blandt flere kendte personer i CS:GO-regi. Advokat Ryan Morrison lagde heller ikke skjul på, at han ser kontrakten som stærkt kritisabel.

Det skyldes blandt andet, at der ikke er særlig stor gennemsigtighed i forhold til økonomien, og at spillerne binder sig i fem år uden nogen mulighed for at komme ud af CSPPA.

CSPPA var efterfølgende ude på Twitter og forsvare sig med, den pågældende kontrakt er helt normal praksis i forhold til spillerforeninger.

Derudover har der været meget stille fra CSPPA i forbindelse med konflikten og anklagerne. Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med CSPPA, men spillerforeningen er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.