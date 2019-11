Stor mystik om dansk holds fremtid

Der bliver ikke grund til at vente oppe for at se det danske hold Tricked kæmpe i ESEA MDL-slutspillet.

Danskerne har nemlig trukket sig, selv om de har fået en glimrende start på netop slutspillet, der giver adgang til ESEA Global Challenge, som giver adgang til ESL Pro League.

Spekulationerne har længe gået på, om organisationens økonomi har været spændt for hårdt for, men den del vil organisationens direktør, Morten Jensen ikke kommentere på.

Se også: CS-profil i smertehelvede

- Det eneste, jeg kan kommentere på, er at det intet har med Tricked.dk ApS fremtidige drift af virksomheden at høre. VI kan først informere yderligere om 14 dage, lyder det fra Morten Jensen.

Direktøren vil heller ikke kommentere på, om holdets spillere skulle være blevet købt af en anden organisation.

På holdet spiller Nicolai 'HUNDEN' Petersen, Frederik 'aCOR' Gyldstand, Lucas 'Bubzkji' Andersen, Frederik 'roej' Jørgensen samt Rasmus 'sjuush' Beck.

Holdet ligger i den opdaterede verdensrangliste placeret som nummer 20 i verden.