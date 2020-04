Store CS-brag venter inden Rio

Der er så småt ved at blive lagt asfalt på den vej, som i november skal føre verdens bedste Counter-Strike-hold til Rio.

Da årets første major i Counter-Strike for et par uger siden blev aflyst og skubbet til slutningen af november, i stedet for maj, medførte det nemlig en masse kalendergymnastik, der skulle løses.

Blandt andet introducerede ESL et helt nyt kvalifikationsprogram, og samtidig blev efterårets major aflyst, så der kun vil være én major i 2020. Dog med en dobbelt så stor pengepræmie.

Fredag kunne ESL så løfte sløret for de nye grupper, som holdene skal kæmpe sig ud fra for at have muligheden for at nå til Rio i november, og især de to europæiske grupper bliver sprængfarlige set med danske briller.

I gruppe A befinder Astralis sig sammen med det internationale hold Complexity, der har Benjamin 'blameF' Bremer og Kristian 'k0nfig' Wienecke på holdkortet.

Derudover er også svenske Fnatic, der for få dage siden vandt ESL Pro League Season 11, i gruppe A, det samme er franske Vitality og Heretics, svenskerne fra Ninjas in Pyjams og Dignitas og finske ENCE.

Gruppe B byder dog også på et lille danskerderby, når North og Copenhagen Flames skal op mod hinanden og Finn 'karrigan' Andersens mousesports.

Også franske G2, internationale Faze, GODSENT og c0ntact samt spanske Movistar Riders er at finde i gruppe B.

De bedste fire fra de to grupper avancerer videre i forløbet mod at sikre sig en plads ved majoren i Rio, der afholdes fra 19. til 22. november.

Alle kampe spilles online, og der er 115.000 dollars i den europæiske præmiepulje.

Danske Astralis har vundet de tre seneste majors. Dermed har holdet fire titler i alt.

