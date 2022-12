Storhold bænker dansker

Danske Patrick 'es3tag' Hansens dage i svenske NIP ser ud til at være talte.

Onsdag eftermiddag har den svenske organisation annonceret på Twitter, at danskeren bænkes, som det hedder, når man tages ud af startopstillingen, og samtidig får lov til at søge nye veje.

Dermed blev det kun til lidt mere end et år i NIP-trøjen for den 27-årige dansker, der i sin tid i NIP har spillet flere forskellige roller.

'es3tag' blev præsenteret forud for BLAST Premier Fall Final sidste år, hvor han fuldendte holdkortet, der dengang talte landsmanden Nicolai 'device' Reedtz samt tre svenskere. Siden er 'device' og den ene af de svenskere dog søgt nye veje.

Danskeren selv har også kommenteret på bænkningen, og her takker han sine holdkammerater for tiden sammen og slår fast, at han trods svingende resultater er stolt af, hvad de har opnået sammen.

- En ujævn vej, men jeg står her for enden, stolt af det, vi har opnået sammen, skriver danskeren blandt andet på Twitter.

Med 'es3tag' ombord nåede NIP finalen i IEM Winter sidste år, hvor de tabte til ENCE. Desuden nåede de kvartfinalen i både ESL Pro League sæson 15 samt PGL Majoren i Antwerpen. Ved BLAST Premier Fall Final i Royal Arena i år nåede de ligeledes kvartfinalen.

Holdets højeste placering på verdensranglisten var som nummer fire. En placering de ramte i maj i år.

Tiden på NIP-holdet er den længste for danskeren, siden han spillede for Heroic tilbage fra 2017 til 2020.

Siden dengang har 'es3tag's tid på hold været forholdsvis kortvarige. Efter skiftet til Astralis i august 2020, gik der blot et par måneder, før Cloud9 satte kløerne i ham til det storsatsende Colossus-projekt, der som bekendt gik i vasken under et halvt år efter.

Frem til sommerpausen 2021 gik han dog uden hold, og herefter sikrede han sig en periode hos Complexity, som hentede ham ind som vikar, indtil NIP hentede ham i november sidste år.