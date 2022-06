Storhold gafler dansker-duo

Så er det langt om længe officielt.

Det britiske storhold fnatic har fredag middag præsenteret de to danske CS:GO-stjerner Frederik 'roeJ' Jørgensen og Nico 'nicoodoz' Tamjidi, der kommer til fra Copenhagen Flames.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder tæt på handlen, at der er tale om en flerårig aftale til de to danskere.

Både 'roeJ' og 'nicoodoz' har imponeret i Copenhagen Flames og var en stor del af grunden til, at det danske mandskab sikrede sig deltagelse ved de seneste to megaturneringer, de såkaldte Majors, i henholdsvis Stockholm og Antwerpen.

Faktisk var de to nyslåede fnatic-spillere blandt de tre bedste danskere ved majoren i Stockholm, mens de til majoren i Antwerpen var med til at skyde Copenhagen Flames helt i kvartfinalen, hvor ENCE dog blev for stor en mundfuld.

Handel faldt igennem

Både de to spillere samt resten af Copenhagen Flames' startfemmer har tidligere været rygtet videre fra den danske organisation, og i december var det uhyre tæt på at ende med et skifte til amerikanske Complexity.

Handlen faldt dog igennem, og Copenhagen Flames annoncerede i stedet, at de fem spillere, der havde imponeret til IEM Fall og PGL Majoren i Stockholm, blev sammen under Copenhagen Flames-banneret.

Ved majoren i Antwerpen var holdets træner og sportsdirektør, Daniel Vorborg, så ude med en melding om, at spillerne kiggede på tilbud - også de individuelle af slagsen.

Det gjaldt blandt andre 'nicoodoz, der i den forbindelse blev rygtet heftigt til fnatic, men direkte adspurgt af ville stjernen dengang hverken be- eller afkræfte rygtet. Han slog dog fast, at han synes, det var fedt at blive sat i forbindelse med en organisation som fnatic.

- Det er selvfølgelig fedt, at man er eftertragtet af kæmpe organisationer. Det er jo noget, man gerne vil overveje, også fordi Daniel Vorborg snakker åbent omkring, at vi kommer til at kigge på individuelle tilbud efter majoren. Så det må jeg selvfølgelig overveje at kigge på, når den tid kommer, lød det dengang fra 'nicoodoz'.

Hverken Copenhagen Flames eller fnatic har kommenteret på økonomien omkring handlen.