Storhold henter skandaleramt dansker

Kristian 'k0nfig' Wienecke er ny NIP-spiller, da han overtager pladsen fra svenske Hampus 'hampus' Poser, der har fået fri i resten af første halvår af 2023.

Det skyldes nogle personlige omstændigheder, som har ført til, at NIP har fundet det bedst, at 'hampus' ikke skal være en del af holdkortet i et stykke tid, men klubben kommer ikke ind på, hvad der helt præcis ligger bag svenskerens pause, ud over at det har noget med hans helbred at gøre.

- 'hampus' har brugt de seneste dage på at konsultere med vores performance-direktør, Troels, og sundhedsfagligt personale, og vi er blevet enige om, at han har brug for en pause fra at konkurrere. Vi har vurderet, for at sikre at han har tiden og pladsen til at få det bedre, at hampus vil få fri resten af forårssæsonen med vores fulde opbakning, skriver NIP på Twitter.

'hampus' nåede at spille to kampe ved den igangværende BLAST Premier-turnering, før han måtte rejse hjem grundet 'personlige, uforudsete omstændigheder'. NIP stillede i stedet med akademispilleren Max 'maxster' Jansson, men nu har de altså sikret sig en langsigtet løsning i form af 'k0nfig'.

Danske 'k0nfig' har tidligere spillet for Astralis, men i efteråret 2022 kom han op og slås med en ansat på et diskotek efter en turnering, hvilket resulterede i en brækket ankel.

Operationen sendte 'k0nfig' ud i et stykke tid, hvorfor han ikke kunne rejse med holdet til major-kvalifikationen på Malta, og kort derefter blev han kylet på porten.

Den 25-årige dansker erkendte herefter offentligt, at han havde nogle problemer, som han ville søge professionel hjælp til, og en måned senere meldte han sig klar til at vende tilbage til karrieren som professionel CS:GO-spiller.

Nu får han muligheden for at bevise sit værd for det svenske hold NIP, der er rangeret som verdens 16. bedste hold.

'k0nfig' får debut den 1. februar, når NIP deltager i IEM Katowice.