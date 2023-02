Storhold smider stjerne på porten

Det var ikke kun en enlig svale, da BIG i februar meldte ud, at de stillede uden deres store stjerne Florian 'syrsoN' Rische til kvalifikationen til den store IEM Brazil-turnering, der løber af stablen til april.

Mandag blev 26-årige 'syrsoN' nemlig officielt placeret på bænken hos BIG, som er den term, der bruges, når en spiller ryger ud i kulden.

Samtidig er akademispilleren Marcel 'hyped' Köhn blevet forfremmet til en fast plads på startfemmeren hos den tyske organisations førstehold.

Det skriver BIG på Twitter mandag.

Dermed blev gruppespillet ved IEM Katowice den sidste i BIG-trøjen for 'syrsoN', der kort efter måtte overlade pladsen til 21-årige 'hyped'. Den chance tog den unge spiller alvorligt.

Ved den europæiske kvalifikation til IEM Brazil 2023 endte 'hyped' som den bedste spiller i hele kvalifikation, hvilket hjalp BIG til at sikre billetten til Brasilien.

'syrsoN' har spillet for BIG siden januar 2020. Han var med til at føre BIG frem til en placering som verdens bedste hold på HLTV's verdensrangliste under coronanedlukningen i 2020 og vandt bl.a. et trofæ ved DreamHack Masters Spring 2020 - Europe.

Det sikrede ham en kåring som den 10. bedste spiller i 2020 af HLTV.