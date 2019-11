Storholdet anklager: FCK ville ydmyge os mest muligt

Der var lagt en strategi helt fra den øverste ledelse i FC København for at sikre, at Astralis blev ydmyget mest muligt i forbindelse med Markus 'kjaerbye' Kjærbyes skifte til fodboldklubbens E-Sports-hold North, skriver Astralis træner i ny bog. Hos North afviser de dog anklagen

Det skabte meget røre, da det FCK-ejede CS:GO-hold North sidste år kaprede Markus 'kjaerbye' Kjærbye fra Astralis. Skiftet er blevet sammenlignet med Michael Laudrups tur fra FC Barcelona til Real Madrid.

I den nye bog 'Hjernen bag Astralis', beskriver holdets træner, Danny 'zonic' Sørensen, forløbet omkring det chokerende skifte i et kapitel, der måske meget rammende for træneren hedder 'Forræderi'.

Her beskrives det, at strategien bag løvernes kup skulle komme fra de fineste kontorer i Parken med det for øje at trække bukserne helt ned på Astralis.

'Senere hører jeg, at det hele var orkestreret af FC Københavns øverste ledelse. Alle fik besked om at holde tæt indtil pressekonferencen, så Astralis blev ydmyget mest muligt,' fortæller Astralis' træner, Danny 'zonic' Sørensen, i bogen.

Det er dog ikke noget, de kan genkende i North.

- FCK’s topledelse blander sig ikke i Norths transfers – ganske som ledelsen i North heller ikke blander sig i, hvordan FCK handler og præsenterer fodboldspillere. De beslutninger træffes af ledelsen i North, siger Christian Slot, North's pressechef.

Da Ekstra Bladet fanger Astralis-træneren, er han ikke helt så sikker som i bogen.

- Jeg har talt med folk, der tidligere har været involveret i beslutningerne hos North, og jeg har ladet mig fortælle, at beslutningen kom helt oppe fra. Om det så er Christian Sørensen(North's tidligere CEO red.) eller en anden, det skal være usagt, siger Danny 'zonic' Sørensen.

Artiklen fortsætter under billedet...



Skjulte forhandlinger

Skiftet var planlagt således, at 'kjaerbye' ikke måtte informere nogen om skiftet. Først to timer inden den officielle offentliggørelse i Parken fik hans tidligere holdkammerater nys om skiftet. Til trods for at forhandlingerne mellem North og den daværende Astralis-spiller skulle være stået på i det skjulte i fire dage.

Christian Sørensen har tidligere sagt i Norths egenproducerede dokumentar 'Roar', at beslutningen om hemmeligholdelsen blev truffet for at give transferen den opmærksomhed, den fortjente.

Den strategi får Danny 'zonic' Sørensen til at konkludere, at det var meningen, Astralis skulle 'ydmyges mest muligt'.

- Hvis de havde haft gode intentioner, så havde de informeret os om skiftet i forvejen, ellers er det svært at se det som andet end en overlagt ydmygelse, siger Danny 'zonic' Sørensen til Ekstra Bladet.

Hos North forsikrer de dog, at det ikke er tilfældet.

- Vi får intet ud af at ydmyge andre hold, for det kunne jo være, at vi skal forhandle med dem i fremtiden. Det vil Astralis’ nye direktør, der op til transferen var i direktør i FCK, også kunne bekræfte, siger Christian Slot

- Men kan du forstå, hvis de føler, at I ville ydmyge dem ved at holde det skjult?

- Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er irriterende at miste en dygtig spiller. Men vi gjorde det for at kunne breake nyheden selv. Det sker ganske ofte i traditionel sport, at klubber henter spillere, der har kontraktudløb og præsenterer dem kort tid efter, siger Christian Slot.

Hævn

Med 'kjaerbye' ude af døren manglede Astralis pludselig en spiller.

Derfor lå det lige til for 'zonic' og resten af holdet at hente Kristian 'k0nfig' Wienecke ind. Foruden sit store talent kunne han tilbyde dem noget helt unikt. Hævn. På daværende tidspunkt spillede han nemlig for 'kjaerbyes' nye hold - rivalerne fra North.

'Jeg må indrømme, at der også ville være noget tilfredsstillende og måske en større retfærdighed i at stjæle deres bedste spiller, når de nu har stjålet Markus ‘Kjaerbye’ på den mest luskede måde, man kan forestille sig, fortæller træneren i bogen.

Men som bekendt besindede de sig hos Astralis og fik istedet skrevet under med Emil 'Magisk' Reif, der har bidraget til holdets sejre i de seneste tre majors.

Bogen om Danny 'zonic' Sørensen hedder 'Hjernen bag Astralis' og er skrevet i samarbejde med Markus Bernsen og udkommer 12. november.

