Stortalent skriver med dansk hold

Det danske Counter-Strike-hold Copenhagen Flames har fået ny mand under fanerne.

Efter en succesfuld prøveperiode på fire uger har den 18-årige Rene ’TeSeS’ Madsen nemlig skrevet under aftale med organisationen, der lige nu er rangeret som nummer 44 i verden.

’TeSeS’, der kom til, da Sebastian ’Basso’ Aagaard trak sig fra Copenhagen Flames, var tidligere en del af OpTic Gaming, der i sidste måned besluttede sig for at gå hver til sit.

Aftalen med Rene ’TeSeS’ Madsen er da også en naturlig vej at gå, lyder det fra Copenhagen Flames’ sportsdirektør, Daniel Vorborg.

- Efter ’Basso’ fik tilbudt at tage en pause blev ’TeSeS’ ledig på markedet, og derfor var ’TeSeS’ en åbenlys erstatning.

- Selv om den oprindelige plan var at få ’Basso’ tilbage på holdet, så har omstændighederne gjort, at vi har besluttet at lave en permanent aftale med ’TeSeS’. Jeg er sikker på, at vi også ville have haft succes med både ’Basso’ og TeSeS’, men på baggrund af de seneste gode resultater med det nuværende hold, så vil vi ikke rode for meget med en vindende formel, siger Daniel Vorborg til hltv.org.

Copenhagen Flames består nu af Asger ’AcilioN’ Larsen, Magnus ’Nodios’ Olsen, Thomas ’TMB’ Bundsbæk, Asger ’Farlig’ Jensen og Rene ’TeSeS’ Madsen.

Holdet er netop nu til WePlay! Forge of Masters Season 2 i Kiev, hvor det i holdets første gruppekamp mod Gambit Youngsters blev til et nederlag. Derfor spiller holdet lørdag aften om overlevelse i gruppen mod Heretics.

Der er 50.000 dollars til vinderen af turneringen.