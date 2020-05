Stressramt Astralis-stjerne sygemeldes

På grund af en sygemelding skiftes der med øjeblikkelig virkning ud på det det danske Counter-Strike-hold Astralis.

Således får Jakob 'JUGi' Hansen debut hos Astralis, mens Lukas 'gla1ve' Rossander skiftes ud af truppen på grund af stress. Det fremgår af en pressemeddelelse fra holdet.

Lukas 'gla1ve' Rossander fortæller, at han i en lang periode har haft symptomer på stress og udbrændthed.

Forskellige tiltag har været afprøvet for at afhjælpe dette, men efter dialog med sportsdirektør Kasper Hvidt og egen læge, er Rossander kommet frem til at sygemelde sig.

- De næste tre måneder kommer jeg til at bruge tiden på at komme mig og komme 100 procent ovenpå igen for derefter igen at blive en aktiv del af Astralis.

- Jeg vil gerne sende en stor tak til mine holdkammerater og organisationen for at være så forstående over for min situation og være behjælpelige og løsningsorienterede hele vejen igennem, siger han.

Jakob "JUGi" Hansen får debut hos Astralis. Foto: Astralis Group/Ritzau Scanpix

Astralis udvider også truppen med Patrick 'es3tag' Hansen fra 1. juli, da der i det hele taget skal være bedre mulighed for at lade spillerne restituere.

- Spillernes sundhed og helbred er noget af det, vi fra dag ét i Astralis Group har prioriteret højest, og det er en af hovedårsagerne til, at vi allerede for måneder siden annoncerede udvidelsen af Astralis-truppen, siger Kasper Hvidt.

- Vi vil give spillerne mulighed for at tage pauser og restituere, når der er behov, og vi ønsker at skabe en kultur, hvor presset bruges positivt, og hver spiller får tid til at bruge tiden optimalt, tilføjer sportsdirektøren.

Jakob 'JUGi' Hansen står allerede nu foran sin officielle debut, da han er en del af holdet til DreamHack Masters Spring 2020, som indledes tirsdag.

