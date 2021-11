Superstjerne: Sådan bliver du gamer

Counter-Strike-stjernen Casper 'cadiaN' Møller fra Heroic giver sine tips til, hvad man skal gøre for at blive professionel CS-gamer

Casper 'cadiaN' Møller er en af de største Counter-Strike-spillere herhjemme.

Kaptajnen og 'sniperen' fra holdet Heroic tjener store penge på at være professionel gamer, og her giver han et indblik i sin vilde hverdag.