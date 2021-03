Suverænt hold sikrer sig oprykning

Det første oprykkerhold til Danmarks bedste CS:GO-liga blev fundet tirsdag aften.

Her gjorde Accusata, der er topholdet i 1. division A, rent bord og sikrede sig oprykning til Elgiganten Ligaen med to kampe tilbage.

Før tirsdagens kampe havde holdet vundet samtlige kampe, de indtil videre havde spillet. Og takterne fortsatte i alle tre kampe tirsdag. Dermed har Accusata maksimumpoint efter 16 kampe med 12 point ned til nærmeste forfølger, Spirit of Amiga.

Der mangler stadig to kampe af sæsonen i 1. division, men da Accusata ikke kan nås, er det afgjort. De følgende pladser giver dog adgang til oprykningsspillet om en plads i Elgiganten Ligaen.

Her møder 10. og 11. pladsen fra Elgiganten Ligaen de hold, der ligger henholdsvis 2’er og 3’er i 1. division A og B. Holdene dyster om pladser i Elgiganten Ligaen i næste sæson.

Accusata indgik for nyligt et samarbejde med DREAM-organisationen, og derfor vil de fra næste sæson optræde under holdnavnet DREAM.

Accusata, der snart bliver til DREAM, består af Søren ‘zibron’ Geertsen, Mark ‘LyMZ’ Nørhede, Jonas ‘Azioom’ Henriksen, Kasper ‘Celebrations’ Damgaard og Jens ’Tonnes’ Tønnes.