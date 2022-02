Svær start for de danske stjerner

Astralis og Copenhagen Flames har ryggen mod muren efter torsdagens åbningskampe i CS:GO-turneringen IEM Katowice.

Her tabte Copenhagen Flames nemlig deres første kamp til det russisk-kazakhiske Virtus.pro, der dominerede fra start til slut og sendte danskerne ud af serveren med et 2-0-nederlag i bagagen.

Dermed må de en tur i den såkaldte lower bracket, hvor endnu et nederlag betyder exit fra turneringen. Her venter de forsvarende mestre fra Gambit, der højest overraskende tabte til NIP i deres åbningskamp. Kampen mellem Copenhagen Flames og Gambit spilles fredag aften.

Astralis må ligeledes kæmpe for overlevelse i turneringen, efter de ligeledes fik en svær start torsdag aften. Her stod de nemlig overfor brasilianske FURIA, og trods brav kamp fra Kristian 'k0nfig' Wienecke og resten af Astralis-mandskabet var det ikke nok til at tage sejren.

FURIA vandt 2-0 og sendte dermed Astralis ud i mørket. Lørdag skal de kæmpe for overlevelse mod taberen af kampen mellem NaVi og ENCE, som spiller fredag eftermiddag.

Heroic overkommer svær start

Der var dog også god grund til at kippe med Dannebrog efter torsdagens åbningskampe.

Det danske tophold Heroic overkom nemlig en svær start mod det internationale hold OG, der har Valdemar 'valde' Vangså og Nikolaj 'niko' Kristensen på holdkortet, mens Casper 'ruggah' Due træner holdet.

Første map blev vundet af OG, men da der spilles bedst af tre, så var Heroic ikke helt ude. Og trods en tæt affære lykkedes det Martin 'stavn' Lund og Heroic-mandskabet at tage sejren 2-1. Dermed er de klar til næste runde, hvor de skal møde dansk/franske Vitality, der også fik en god start på IEM Katowice.

Med de to tidligere Astralis-spillere Peter ‘dupreeh’ Rasmussen og Emil ‘Magisk’ Reif skød Vitality sig nemlig til en 2-1-sejr over MOUZ. I kampen strålede især franske Mathieu 'ZywOo' Herbaut, der flere gange i karrieren er kåret til verdens bedste CS:GO-spiller.

Sådan endte torsdagens kampe. De hold, der er markeret med fed, har dansk islæt på holdkortet:

Copenhagen Flames vs. Virtus.pro - 0-2

Heroic vs. OG - 2-1

Gambit vs. NIP - 1-2

Vitality vs. MOUZ - 2-1

FURIA vs. Astralis - 2-0

Liquid vs. FaZe - 1-2

Fredag er følgende kampe på programmet:

12:30 - NaVi vs. ENCE

12:30 - G2 vs. fnatic

16:00 - Heroic vs. Vitality

16:00 - OG vs. MOUZ

19:30 - Virtus.pro vs. NIP

19:30 - Copenhagen Flames vs. Gambit

Kampene kan følges på TV 2 Play og gratis på ESL's to Twitch-kanaler, ESL TV og ESL TV B.