Svensk CS-rokade på plads

På de svenske Counter-Strike-hold bliver der ofte byttet hold på kryds og tværs, så det for fans til tider kan være svært at følge med.

Lørdag faldt endnu et skifte på plads, da William ’draken’ Sundin blev offentliggjort hos GamerLegion, der tidligere havde sendt Tim ’nawwk’ Jonasson til Ninjas In Pyjamas.

’Draken’ har selv spillet for NIP over to omgange, men det seneste halvandet år har været præget af stor ustabilitet for den unge svensker, der har korte perioder på holdkortet hos Jalapeno, Red Reserve og Ancient.

’Draken’, der også har været en tur forbi en anden legendarisk CS-organisation, Fnatic, kommer som sædvanligt til at spille AWP på sit nye hold

I GamerLegion bliver han genforenet med ’Freddieb’. De to svenskere brød samtidig igennem på den internationale CS-scene tilbage i 2015.

Selv var ’Draken’ meget fåmeldt om sit skifte, da det blev en realitet.

- Har joinet GamerLegion. Første officielle kamp mod Dignitas klokken 17.00. Vamos Rio, lød det fra svenskeren.

En kamp, der endte med et nederlag på 21-25 til ’draken’ og de nye holdkammerater fra GamerLegion.

Modstanderen, Dignitas, samlede for nylig selv en legendarisk, svensk CS-stamme, da de officielt kom tilbage i Counter-Strike efter længere tids fravær. Holdet består nu af den gamle Ninjas In Pyjamas-drenge Richard ’Xizt’ Landström, Christopher ’GeT_RiGhT’ Alesund, Adam ’friberg’ Friberg og Patrik ’f0rest’ Lindberg.

