Svensk stjerne dømt

Den svenske CS:GO-stjerne, 'flusha' med det borgerlige navn Robin Rönnquist, fra holdet fnatic er blevet fundet skyldig i en sag om skatteunddragelse, og derfor skal den 27-årige spiller aftjene 120 timers samfundstjeneste.

'flusha' undgik dermed en mulig fængselsdom på fire måneder, som i stedet er gjort betinget.

Det skriver det svenske medie Fragbite.

Vi skal helt tilbage til 2015 for at finde 'flusha's lovovertrædelse, da han ifølge dommen ikke indberettede lidt over 1 million svenske kroner - svarende til 760.000 danske kroner - til de svenske skattemyndigheder det år.

'flusha' erkendte sig skyldig i forholdet, men forklarede selv, at det ikke var bevidst. Efterforskningen nåede da også frem til, at 'flusha' ikke selv var klar over, at præmiepenge beskattes som indkomst.

Udover 120 timers samfundstjeneste og betaling af den manglende skat, skal svenskeren også betale en merskat på 146.000 danske kroner.

flusha har ikke selv ønsket at kommentere sagen over for Fragbite.