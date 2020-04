Svenske CS-maskiner vinder maratonfinale

Søndag var der mulighed for dansk succes ved ESL Pro League-finalerne, hvor Finn 'karrigan' Andersen og Mousesports skulle op mod svenske Fnatic.

Mousesports, der torsdag fik decideret prygl af det danskerens tidligere holdkammerater i Astralis, fik lørdag lynhurtig revanche fra den fadæse ved at slå netop Astralis ud i semifinalen.

Dermed var der lagt op til et brag i en bedst ud af fem-serie mod Fnatic, der havde sikret sig finalepladsen ved at slutte som mellemrundens bedste hold med sammenlagt 12 point.

Fnatic tog da også hurtigt teten på Overpass, der blev vundet med 16-11, men på Dust2 og Vertigo fik Finn 'karrigan' Andersen orden i geledderne med sejre på henholdsvis 16-7 og 16-11.

Dermed kunne mousesports med en sejr på Nuke sikre sig trofæet, men i stedet blev det til en regulær afklapsning i et af de hurtigste finalemaps, der nogensinde er blevet spillet.

16-1 vandt Fnatic på Nuke, og så resterede kun Mirage.

Her kunne svenskerne efter en tæt første halvleg til sidst trække fra, og med en sejr på 16-12 kan Fnatic kalde sig vindere af ESL Pro League Season 11.

Især Freddy 'KRIMZ' Johansson dominerede stort for Fnatic over alle maps, og han sluttede da også med en rating på 1.31. og positiv score på 37 kills. Det var dog hans unge holdkammerat Ludvig 'Brollan' Brolin, der løb med titlen som MVP for hele turneringen.

Med prisen følger også en præmiepulje på 110.000 dollars. Danske Astralis, der lørdag blev slået ud af mousesports, løb med tredjepladsen og 53.000 dollars.

