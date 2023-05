Tæt på direkte nedrykning

Brøndby og Prosapia havde et par vigtige kampe på programmet mandag aften i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen, da begge hold kæmper om at undgå direkte nedrykning.

Til aftenens kampe stillede Brøndby op uden holdets stjernespiller, Emil 'sL1m3' Stolz, men det ændrede dog ikke på det store, da Brøndby-mandskabet hentede to vigtige sejre, herunder mod rivalerne Prosapia.

Efter aftenens kampe har Brøndby to kampe tilbage og et hul på seks point ned til Prosapia, der har tre kampe tilbage.

Eftersom Brøndby er bedre indbyrdes, betyder det, at Prosapia er nødsaget til at vinde de resterende tre kampe, såfremt de skal have en chance for at blive i POWER Ligaen.

For at det skal ske, må Brøndby desuden ikke vinde flere kampe.

Hattrick for at generobre førstepladsen

I den sjove ende af tabellen har Atlantic generobret førstepladsen, efter de vandt over MASONIC, Prosapia og Exzentriq United i aftens kampe.

MASONIC, som i weekenden tabte finalen til Gamebox Festival mod estiske sYnck, havde ikke den bedste dag på kontoret, da det blev til to nederlag.

Først leverede CEPTER BITSKINS en overraskende sejr, inden de derefter tabte til Atlantic.

Mandagens kampe i POWER Ligaen endte således:

MASONIC vs. CEPTER BITSKINS - 10-16

Brøndby vs. CEPTER BITSKINS - 16-11

Prosapia vs. Atlantic - 10-16

Atlantic vs. MASONIC - 16-10

Exzentriq United vs. Prosapia - 16-8

Prosapia vs. Brøndby - 7-16

Atlantic vs. Exzentriq United - 16-13

Stillingen i POWER Ligaen sæson 23 er nu:

1. Atlantic - 27 point

2. Astralis Talent - 24 point

3. Sashi - 21 point

4. MASONIC - 18 point

5. Exzentriq United - 15 point

6. CEPTER BITSKINS - 12 point

7. Brøndby - 12 point

8. Prosapia Esport - 6 point