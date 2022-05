Talentliga i kovending: Kyler hold ud få dage før starten

Når den fjerde sæson af WePlay Academy, den største og stærkeste talentliga for CS:GO-hold, tirsdag skydes i gang, bliver det uden russiske Outlaws på deltagerlisten.

Det står klart, efter WePlay Esports, der er arrangør af talentligaen, har besluttet at smide holdet ud af turneringen.

Det annoncerede WePlay Esports fredag i sidste uge på sin hjemmeside.

Outlaws har i de tre foregående sæsoner af talentligaen stillet op som VP.Prodigy, Virtus.pro's talenthold.

Virtus.pro har dog også været udelukket fra flere større turneringer, da organisationen er ejet af ESFORCE, som har tætte bånd til den russiske regering.

Udmeldingen om, at Outlaws altså ikke var velkomne i denne omgang, kom blot dagen efter, at arrangøren ellers havde tilladt det russiske mandskab at stille til start i den fjerde sæson af talentligaen.

Her tillod WePlay Esports, at Outlaws kunne deltage i turneringen, hvis de blot gjorde det under et neutralt navn, ligesom turneringsarrangører som ESL og PGL tidligere har praktiseret.

Men som nævnt bakkede WePlay, der er ukrainsk, altså ud og udelukkede Outlaws-spillerne fra at deltage.

I pressemeddelelsen slår arrangøren fast, at de ikke vil have noget med russiske organisationer at gøre.

- Vi vil gerne undskylde - vi tager det fulde ansvar for situationen, og vi forstår jeres forargelse.

- Vores virksomhed har ingen kontrakter med organisationer fra Rusland, og ledelsen vil fortsat holde fast i denne holdning, skriver WePlay Esports.

WePlay Esports har ikke annonceret, hvorvidt der kommer et andet hold til at tage Outlaws' plads i gruppespillet, som skydes i gang tirsdag i denne uge.

På deltagerlisten er akademihold for flere af de største hold på scenen, heriblandt Astralis, NaVi, MOUZ, BIG, NIP og fnatic.

MOUZ' akademihold, MOUZ NXT, har vundet turneringen alle tre gange indtil videre.

Der er foruden æren også en præmiepulje på godt 700.000 kroner.