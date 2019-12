Tidlig julegave: North vinder i Sevilla

North vinder DreamHack Open Sevilla efter 2-1 over CR4ZY

Det vælter ind med gode resultater for danske CS:GO-hold.

Lørdag lukkede Astralis året ned med at vinde BLAST Pro Series Global FInals, og søndag aften var det Norths tur til at drysse en smule dansk stjernestøv ud over den internationale CS:GO-scene.

Efter en spændende finale mod CR4ZY kunne danskerne løfte årets andet trofæ ved DreamHack Open Sevilla. Senest holdet vandt en turnering var ved GG.Bet Ice Challenge tilbage i februar.

Danskerne måtte dog slide for overhovedet at nå i søndagens finale. I semifinalen ventede nemlig et andet dansk hold, MAD Lions. Efter tre tætte maps var det North, som med stor hjælp fra Markus 'Kjaerbye' Kjærbye, kunne booke en plads i finalen med en sejr på 2-1.

Her ventede altså CR4ZY, som North havde tabt til i gruppespillet. Det så dog ikke ud til at genere danskerne, der hurtigt kom foran 10-0 på første map, Mirage. Med en sejr på 16-4 var det videre til Vertigo, hvor CR4ZY til gengæld bed fra sig.

16-13 til det østeuropæiske hold, og så var der kun Dust2 tilbage.

Her var der dog aldrig tvivl om udfaldet, og efter en sejr på 16-8 kunne North løfte trofæet. Holdets fjerde DreamHack Open-trofæ, hvilket er flest af alle hold.

En vigtig sejr for holdet, der har haft et hårdt år, lyder det fra Norths holdkaptajn, Nicklas 'gade' Gade.

- Det er rigtig dejligt at afslutte året med en turneringssejr. CR4ZY er rigtige gode individualister, men vi er glade for og stolte over at kunne løfte trofæet til sidst.

- Vi havde håbet på at kunne tage en 2-0'er, Vertigo var tæt og kunne have gået begge veje, men jeg er tilfreds med, at vi var så overlegne på Dust2, lyder det fra 'gade'.

Markus 'Kjaerbye' Kjærbye blev efter finalen kåret til turneringens mest værdifulde spiller. 'Kjaerbye' nåede hele 212 kills under hele turneringen, mens de resterende North-spillere i gennemsnit havde 175.

Med sejren i Sevilla vinder North samtidig 340.000 danske kroner.