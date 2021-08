René ‘cajunb’ Borg, der tidligere har tørnet ud for de allerbedste danske hold, er skiftet til AGF, der hører til i subtoppen af dansk CS:GO. Det er et lavere niveau, men ikke desto mindre er det vigtigt at opleve “gnisten” igen, fortæller han.

AGF hentede tidligere i august nye kræfter til deres CS:GO-hold, heriblandt René ‘cajunb’ Borg, som har en fortid i blandt andre Astralis og North.

Det er et stort navn at få papir på, men det er dog ikke en helt ny rolle for den 31-årige spiller. Han hjalp nemlig tidligere på året til hos AGF, og det er nu vekslet til en fast kontrakt, hvilket ‘cajunb’ naturligt nok glæder sig over. Især spiller det ind, at han nu kan arbejde tæt sammen med Rasmus Møller ‘FaagaN’ Thomsen, der er coach for østjyderne.

- Jeg har løbende haft en rigtig god dialog med Rasmus. Vi deler mange af de samme værdier og har det samme syn på spillet, så da North lukkede, stod AGF klart på listen over mulige nye arbejdsgivere. Da chancen så bød sig for at være standin i en periode, var det en glimrende mulighed for at se, om vi rent faktisk var et match, og nu er vi her, siger ‘cajunb’.

Du har tidligere i karrieren tørnet ud for storhold som Astralis, Cloud9, Dignitas og North. Uden at træde nogle over tæerne, kan man jo godt sige, at det alle er hold, der er en lidt højere hylde en AGF. Hvordan føles det at tage dette skridt i karrieren?

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de hold, jeg har tørnet ud for tidligere, har været på et højere niveau, men jeg er et sted i min karriere, hvor jeg har behov for noget nyt, som virkelig kan motivere mig, siger cajunb og uddyber:

- Jeg har brug for at opleve "gnisten" igen, hvor man virkelig brænder for det, man laver, så det ikke bare er et arbejde. Jeg føler, at min nye rolle på det her hold kan være med til at genfinde den. Det at få lov til at spille med fire topmotiverede gutter, hvor jeg virkelig kan mærke deres drive og lyst efter at blive bedre på alle parametre – En bedre motivationsfaktor findes ikke, og jeg er yderst taknemlig for muligheden og troen på, at jeg kan lede projektet, siger han.

Foruden ‘cajunb’ hentede AGF også den tidligere North-spiller Kristoffer ‘Kristou’ Aamand og den tidligere Copenhagen Flames-stjerne Magnus ‘Nodios’ Olsen.

Det stærkeste lineup nogensinde

Med til at få kontrakterne med ‘cajunb’, ‘Kristou’ og ‘Nodios’ i hus er coach og medejer af AGF Esport, Rasmus Møller ‘FaagaN’ Thomsen. Og han giver de følgere, der har kaldt det nye holdkort for det stærkeste AGF-lineup nogensinde, ret.

- Jeg er naturligvis rigtig glad for at have de tre spillere med ombord og samtidig lidt stolt over at netop deres valg også faldt på AGF over andre klubber. På papiret må jeg nok også se mig enig i, at det til dato er det stærkeste lineup, der har repræsenteret klubben, siger ‘FaagaN’ og tilføjer:

- Nu kommer den store opgave i at forløse det potentiale, vi ved, er der. Noget der til tider er nemmere sagt end gjort, siger coachen.

AGF’s holdkort til den kommende sæson af POWER Ligaen ser ud som følger:

René ‘cajunb’ Borg

Kristoffer ‘Kristou’ Aamand

Magnus ‘Nodios’ Olsen

Magnus ‘fr0slev’ Frøslev

Casper ‘Cabbi’ Jensen

POWER Ligaen skydes i gang den 30. august og vises gratis på Twitch.