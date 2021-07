Tidligere Astralis-stjerne skifter til danskerhold

Den danske CS:GO-stjerne Patrick ‘es3tag’ Hansen skifter til det internationale hold Complexity.

Det skriver holdet torsdag aften på Twitter.

‘es3tag’, der tidligere i karrieren har tørnet ud for blandt andre Astralis og Heroic, kommer i Complexity til at spille på hold med to andre danskere.

Complexity har nemlig allerede Kristian ‘k0nfig’ Wienecke og Benjamin ‘blameF’ Bremer på holdkortet, og sidstnævnte har ‘es3tag’ særdeles godt kendskab til. De to spillede nemlig på hold sammen på Heroic i 2019.

Historisk dyr dansker

‘es3tag’ har desuden også en fortid på Astralis, hvor han spillede i en periode sidste år. Det blev dog kun til et par måneder, inden et nyt projekt kaldte.

Det amerikanske hold Cloud9 havde nemlig fået øjnene op for danskeren, der viste lovende takter, og i oktober 2020 pungede de ud med i omegnen af 3,2 millioner kroner for danskeren. Samtidig fik ‘es3tag’ lov at sætte sin signatur på en millionkontrakt, der var sat til at vare i tre år.

Det blev dog ikke til tre år i Cloud9-trøjen, da holdet i slutningen af marts i år trak stikket på deres CS:GO-aktiviteter. Siden da er holdkammeraterne fra Cloud9 én efter én skiftet enten hold eller til et andet spil. Patrick ‘es3tag’ Hansen var sidste mand tilbage, og nu er hans fremtid altså også på plads.

Første prøvelse for Patrick ‘es3tag’ Hansen i Complexity-trøjen bliver ESL Pro League, der skydes i gang den 16. august.