Tidligere North-stjerne laver sit eget hold

Et nyt dansk CS:GO-hold har set dagens lys.

Navnet er South, og det kommer til at bestå af fem spillere, hvoraf tre har en fortid på det nu lukkede hold, North.

I front for projektet er Mathias ‘MSL’ Lauridsen, der senest har tørnet ud for netop North. Han annoncerede i slutningen af juli, at han havde samlet et hold, og det er det, han onsdag middag har præsenteret.

I forbindelse med præsentationen skriver holdet desuden, at de leder efter en organisation, de kan repræsentere. ‘MSL’ sætter på sin Twitter også et par ord på nyheden:

- I dag starter et nyt kapitel. Ser frem til at spille med disse gutter, og vi starter allerede i dag. Vi er tydeligvis stadig tidligt i processen, men vi ser frem til at spille officielle kampe efter ni måneders fravær, skriver danskeren.

Foruden ham kommer holdet til at bestå af den tidligere North-duo Philip ‘aizy’ Aistrup, Jakob ‘JUGi’ Hansen, samt Jesper ‘TENZKI’ Plougmann, der har spillet sammen med MSL på Dignitas.

Holdkortet fuldendes af Frederik ‘Fessor’ Sørensen, der var en del af det HYENAS-projekt, der tidligere på året så dagens lys og siden lukkede ned igen. Her var også ‘aizy’ samt Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye.

Holdløs siden lukning

North lukkede og slukkede i februar i år, og siden da har flertallet af spillerne fundet nye hold. Den eneste, der ikke har spillet kampe, er Mathias ‘MSL’ Lauridsen, men det ser nu ud til at være ovre.

For mens ‘aizy’ slog pjalterne sammen med blandt andre ‘Kjaerbye’ og ‘Fessor’ i HYENAS, så har der været anderledes stille hos ‘MSL’. Han har i stedet streamet en del på sin Twitch-kanal.

‘TENZKI’ er den af de fem spillere, der senest har været på kontrakt. Han blev ved indgangen til august løst af sin kontrakt med norske Nordavind, da de ville begynde et nyt projekt.

For ‘JUGi’s vedkommende bliver South hans første faste hold i mere end et år. Han var i knap to måneder tilknyttet Astralis i løbet af sommeren sidste år, men det blev aldrig til mere. Siden da har han været standin på blandt andet Complexity.

Holdkortet for South ser ud som følger: