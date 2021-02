Titelforsvarer brager sammen med Astralis Talent

Mandag er lig med en ny spilledag i Danmarks bedste CS:GO-liga, Elgiganten Ligaen, og igen i aften er der rigeligt med kampe.

Først på aftenen skydes opgøret mellem Campus Vejle * Flammen og Atlando i gang, og det er et vaskeægte bundbrag. Oprykkerne fra Vejle har indtil videre fået én sejr i seks kampe, mens Atlando efter fire kampe også har en enkelt sejr på kontoen.

Kampen mellem de to hold skydes i gang klokken 18.00.

Sidste sæsons tophold mødes

En time efter er der også garanti for drama. Sidste sæsons vindere af grundspillet fra AGF skal op mod sidste sæsons finalister fra Copenhagen Flames.

Begge hold har fået en lunken start på sæsonen, mens Copenhagen Flames er det mest formstærke af de to. I de seneste tre kampe har de hentet tre sejre, mens AGF især på seneste spilledag fik stryg af først Lyngby Vikings og senere samme aften Tricked.

Kampen mellem Copenhagen Flames og AGF begynder klokken 19.00.

Astralis Talent skal forsøge revanche

Sidst på aftenen skal Astralis Talent i ilden. På den anden side af serveren står de forsvarende mestre fra Tricked, der indtil videre er ubesejret i denne sæson af Elgiganten Ligaen.

Selv om Astralis Talent er et forholdsvis nyt hold, er det faktisk ikke holdenes første indbyrdes møde. I en anden turnering tidligere på måneden vandt Tricked nemlig håneretten med en 2-0-sejr over de unge Astralis-drenge.

Der er god grund til at tro, at den kamp sidder i baghovedet på begge mandskaber inden aftenens opgør, der samtidig kan få betydning for begges placering i ligaen. Holdene har begge 12 point og indtager dermed en delt andenplads i tabellen efter Lyngby Vikings, der med 18 point indtager førstepladsen.

Tricked og Astralis Talent brager sammen klokken 22.00.

Aftenen byder på disse kampe:

18:00: Campus Vejle * Flammen vs. Atlando Esports (TV)

18:00: AaB vs. Alpha

19:00: AGF vs. Copenhagen Flames (TV)

19:00: ESIMED vs. AaB

19:00: Aalborg Rebels vs. Campus Vejle * Flammen

20:00: AGF Academy vs. Tricked (TV)

20:00: Atlando Esports vs. AGF

21:00: Copenhagen Flames vs. AGF Academy (TV)

22:00: MASONIC vs. ESIMED

22:00: Tricked vs. Astralis Talent (TV)

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet.

