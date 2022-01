Tophold kan udbygge vild stime i aften

Endnu engang er vi nået til mandag, og det er igen blevet tid til at få holdene i Danmarks bedste CS:GO-liga, POWER Ligaen, i ilden.

Mandag aften er der hele 12 kampe på programmet, og vi lægger ud med at få Brøndby i aktion. Her venter sidste sæsons finalister fra LosReyes.

Lige efter skal Astralis Talent i duel med MASONIC, og det er en såkaldt 6 points-kamp, da de to hold ligger uhyre tæt i toppen af rækken.

Ubesejret tophold kan lægge yderligere afstand

Men når klokken slår 20, skal vi have POWER Ligaens førerhold i aktion. Her skal de i kamp mod Brøndby, der stadig øjner en plads i den eftertragtede top 6, som giver adgang til slutspillet.

Det er samtidig endnu en mulighed for at lægge yderligere afstand til forfølgerne for Tricked, der i skrivende stund er ubesejrede i toppen af rækken.

Aftenen rundes af med kampen mellem CEPTER BITSKINS og HeroC1ty klokken 21, inden Sera og AGF brager sammen klokken 22.

Mandag aften er følgende kampe på programmet:

18:00 - AGF Esport vs. Linx Legacy

18:00 - Brøndby eSport vs. LosReyes (TV)

19:00 - MASONIC vs. Astralis Talent (TV)

19:00 - Tricked vs. HeroC1ty

19:00 - DREAM.gg vs. Brøndby eSport

20:00 - Atlantic vs. DREAM.gg

20:00 - Tricked vs. Brøndby eSport (TV)

21:00 - Astralis Talent vs. Linx Legacy

21:00 - CEPTER BITSKINS vs. HeroC1ty (TV)

21:00 - Tricked vs. Atlantic

21:00 - MASONIC vs. DREAM.gg

22:00 - Sera Esport vs. AGF Esport (TV)

Kampene, der er markeret med (TV), kan ses gratis med danske kommentatorer på Twitch.

Stillingen i POWER Ligaen lige nu: