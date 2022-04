Traditionsrig organisation signer stærke russere

Cloud9 er tilbage i CS:GO.

Det står klart, efter den amerikanske organisation søndag har annonceret, at de henter de fem tidligere Gambit-spillere, som bedst er kendt under deres nicks 'nafany', 'HObbit', 'interz', 'sh1ro' og 'Ax1Le'.

Holdet, der er blandt de bedste i verden og tæller fire russere og en kazakhstaner har siden marts spillet under navnet 'Players', da deres tidligere hold, Gambit, var blevet nægtet at stille til start hos flere turneringsarrangører, blandt andre BLAST, ESL og PGL.

Det skyldtes, at Gambit havde 'klare forbindelser til det russiske regime', som turneringsarrangørerne formulerede det. Det samme gjorde sig gældende for Virtus.pro.

Mens Virtus.pro tornede mod turneringsarrangørerne og blandt andet kaldte beslutningen for 'et glimrende eksempel på cancel-culture', så var der anderledes tavshed fra Gambit-lejren. Indtil søndag.

Amerikanere på banen

Her offentliggjorde amerikanske Cloud9, der siden marts 2021 ikke har haft et CS:GO-hold, nemlig, at de fem tidligere Gambit-spillere i fremtiden skulle trække Cloud9-trøjen over hovedet.

Samtidig ønskede Gambit god vind fremover til de fem spillere samt træner og manager.

Cloud9 vandt tilbage i 2018 den største turnering i CS:GO, Majoren, da de gik hele vejen ved Majoren i Boston.

Siden har det dog knebet med resultaterne for organisationen, der har eksisteret siden 2013 og desuden har hold i blandt andet League of Legends, VALORANT og Fortnite.

I oktober 2020 blev der så investeret massivt i et nyt CS:GO-mandskab, hvor amerikanerne blandt andet hentede danske Patrick 'es3tag' Hansen ind og brugte millioner på både kontrakter og spillere. Det gik dog langt fra som ventet, og i marts 2021 trak Cloud9 så stikket på CS:GO, og nu er de så tilbage igen.

Dermed kommer vi til at se Cloud9 repræsenteret ved årets største turnering, PGL Majoren i Antwerpen, da de fem nyslåede Cloud9-spillere i weekenden sikrede sig en plads ved Majoren, da de slog Astralis ved RMR-turneringen i Bukarest.

Cloud9's holdkort ser dermed ud som følger: