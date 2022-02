Transfer-brag hos Astralis

Det bliver et forandret Astralis, som skal jagte succes i resten af 2022.

TIrsdag oplyser det danske Counter Strike-mandskab, at man har skiftet ud i truppen, og Asger 'Farlig' Jensen træder ind som ny mand på AWP-positionen.

- Jeg glæder mig helt vildt over at kunne kalde mig Astralis-spiller og jeg vil gøre alt for at bevise jeg var det rette valg. Jeg ved, jeg skal levere relativt hurtigt, for vi skal have flyttet det her hold op, hvor vi hører til, så selvom alle taler om tålmodighed, vil jeg bare hurtigt i gang og hjælpe holdet, så vi kan vise, vi hører til i toppen, siger den nyankomne spiller i en pressemeddelelse.

Den 22-årige dansker er anset for at være en af landets bedste til at håndtere den kraftige riffel i spillet, og hos Astralis ser man frem til at drage nytte af hans kvaliteter. Det fortæller Kasper Hvidt, der er sportsdirektør for holdet.

- Asger blev allerede for et par år nævnt som en af de næste store spillere og han besidder mange af de kvaliteter, vi har brug for, siger Hvidt.

- Hvis man er i tvivl, skal man bare kigge på statistikkerne, men det handler lige så meget om at han er en aggressiv impact-spiller, der ikke er bange for at tage kampen på sig. Han er med til at skabe rum til sine medspillere, samtidig med han har personligheden til at bidrage til hold-dynamikken, fortæller sportsdirektøren.

Den nye profils ankomst har desværre konsekvenser for et nuværende medlem af Astralis.

Philip ’Lucky’ Ewald besad samme position som Asger 'Farlig' Jensen, hvorfor førstnævnte nu glider ud på bænken til en uvis fremtid.

- Skiftet betyder, vi desværre må bænke Philip ”Lucky” Ewald, som i 7 måneder har knoklet med sig selv og for holdet, men som desværre stadig ikke for alvor har fundet sig til rette, konstaterer Hvidt.

- Det ærgrer mig, for Philip er en super-god og afholdt fyr med nogle åbenlyse evner, som vi sammen ikke har formået at folde ud. Han bliver her foreløbig i en periode, men uanset hvad der sker, er jeg sikker på vi kommer til at høre mere til ham i fremtiden, siger han.

Astralis led i weekenden en hård bet, da man missede en plads i slutspillet ved IEM Katowice. Kampene i Polen skulle vise sig at blive de sidste med Philip ”Lucky” Ewald på AWP-positionen.