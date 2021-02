Tricked fortsætter dominansen

Efter mandagens kampe i Elgiganten Ligaen er titelforsvarerne fra Tricked fortsat ubesejret efter sejre over AGF Academy og Astralis Talent. Og så er sidste sæsons finalister ved at finde formen.

Mandag aften bød på et af de mest ventede opgør indtil videre i denne sæson af Elgiganten Ligaen.

Sidste sæsons vindere fra Tricked, der indtil mandagens kampe var ubesejret, skulle op mod Astralis Talent, der er debutanter i Danmarks bedste CS:GO-liga, og som har fået en fin start på sæsonen.

Tricked havde tidligere på aftenen været i kamp mod AGF Academy, der blev besejret med 16-10, mens Astralis Talent kun havde aftenens opgør at forberede sig på.

Om Astralis Talent derfor ikke var varme er ikke til at sige, men Tricked fik i hvert fald sat de unge Astralis-drenge på plads. Især Andreas ‘kiR’ Kirstein fra Tricked var i hopla og præsterede hele 30 kills.

Kampen endte 16-9 til Tricked, der med aftenens to sejre kravler op på en delt førsteplads med Lyngby Vikings. Både Tricked og Lyngby Vikings er ubesejrede i sæsonen indtil videre.

Finalist finder formen

I alt 10 kampe bød mandag aften på, og her var sidste sæsons finalister fra Copenhagen Flames to gange i ilden. Aftenens første kamp for det københavnske mandskab var mod AGF, der vandt grundspillet i sidste sæson, og her fulgtes holdene ad indtil pausen.

Men efter side-byttet tog Copenhagen Flames fat og opbyggede en føring. AGF bed lidt fra sig mod slutningen, men i sidste ende tog Copenhagen Flames sejren 16-11.

Senere på aftenen gjaldt det så østjydernes akademi-hold, AGF Academy, og her var der ingen slinger i valsen for Copenhagen Flames. Med en sejr på 16-3 beviste de, at de er ved at have fundet seneste sæsons form, og de er nu oppe på fjerdepladsen i Elgiganten Ligaen.

