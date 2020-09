Tricked indtager førstepladsen trods skuffende nederlag

CS:GO-holdet Tricked indtager førstepladsen i Elgiganten Ligaen efter de første tre runder, da det er blevet til fem sejre ud af seks mulige i Danmarks stærkeste CS:GO liga.

Tricked er rangeret som nummer otte på den danske rangliste og er dermed også en del af ligaens favoritter.

Det var derfor også forventet, at de ville ligge i toppen på nuværende tidspunkt, og selvom en nuværende førsteplads er rigtig positivt, slår holdkaptajnen koldt vand i blodet.

- Det er en blanding af, at vi endnu ikke har mødt de andre favoritter, og at vi før sæsonstart har indarbejdet nogle gode rutiner, siger Dennis ‘sycrone’ Nielsen om den gode start.

Tricked mistede ellers et af holdets helt store talenter, 18-årige Magnus ‘Toft’ Toft, lige op til sæsonstarten, men det har ikke holdt dem tilbage fra at præstere.

I går indkasserede de dog det første nederlag i denne sæson, da de skuffende tabte til Sørby Flames i overtid. Modstanderen spillede godt, men Tricked tog også et sats ved at spille banen Train.

- Sørby Flames var rigtig gode! Vi har kun spillet meget få baner med vores stand-in Niels-Christian ‘NaToSaphiX’ Sillassen, og vi blev enige om, at vi lige ville prøve at teste os selv på Train. Det er normalt et af vores bedre maps, men uden træning i noget tid var rusten tydelig, siger ‘sycrone’, der styrer slagets gang, når Tricked spiller.

Selvom Tricked ligger nummer et, skal de passe på, for Lyngby Vikings og denne sæsons helt store overraskelse, MASONIC, er lige i hælene på dem. Nede som nummer fem og seks finder vi Copenhagen Flames og AGF, der sammen med Tricked og Lyngby Vikings er blandt favoritterne til at vinde ligaen.

Mandagens resultater

AGF 14 - 16 MASONIC

Lyngby Vikings 16 - 7 Copenhagen Flames

Sørby Flames 16 - 11 ESIMED

Aalborg Rebels 12 - 16 AGF

Enable 16 - 4 Lyngby Vikings

Atlando 11 - 16 Tricked

AGF 16 - 7 Lyngby Vikings

Tricked 15 - 19 Sørby Flames

Copenhagen Flames 16 - 6 Aalborg Rebels

Alpha 13 - 16 Enable

Holdene møder hinanden to gange i løbet af grundspillet, hvorefter de seks bedste går videre til slutspillet. Nummer 11 og 12 rykker ned, mens nummer 10 skal kæmpe om overlevelse.

Sæsonen forventes at være afsluttet i slutningen af november, og vinderen kan næsten med garanti kalde sig Danmark sjettebedste hold.

Du kan følge med igen på mandag, hvor der igen spilles kampe.