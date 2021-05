Tricked overhaler rival

Der er et nyt hold blandt de tre bedste i Danmark.

Det står klart, efter verdensranglisten blev opdateret mandag aften.

Her er det stadig Heroic og Astralis, der er de bedst rangerede danske hold, mens Tricked har overhalet Copenhagen Flames og nu er det tredjebedste danske hold på ranglisten.

De to hold stod senest overfor hinanden i semifinalen i Elgiganten Ligaen i sidste uge, og her tog Tricked sejren efter både at have vundet på Nuke og Train. Desuden endte Tricked med at gå hele vejen, efter de i finalen besejrede Lyngby Vikings.

I forhold til i sidste uge er Tricked endda faldet en plads på verdensranglisten, så de lige nu ligger nummer 45 i verden, mens Copenhagen Flames for fjerde uge i træk er faldet, denne gang hele 13 pladser, så de nu er nummer 46 i verden.

De to sidste danske mandskaber, der er i top 100 i verden er AGF, der ligger nummer 74 samt Singularity, der lige akkurat kommer med i top 100 med en 98. plads.

Sådan ser top 10 i verden ud: