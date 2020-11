Tricked snuppede guldet

Tricked er vinderen af Elgiganten Ligaen Sæson 15, som er Danmarks stærkeste CS:GO liga.

Det danske hold overraskede både mod AGF og Copenhagen Flames i går - som ellers var favoritter - da de skød sig frem til pokalen og en check på 35.000 kroner.

Tricked vandt først semifinalen mod AGF med 2-0, hvorefter Copenhagen Flames ventede i finalen. AGF var grundspillets bedste hold og den største favorit i slutspillet, men Tricked var alligevel mere bange for Flames.

- Vi føler, at AGF spiller lidt dårligt for tiden. De er inde i en svær periode, så vi var mere bange for Copenhagen Flames end for AGF, sagde Trickeds træner, Philippe ‘Winspai’ Mølgaard Ouabaid, da han blev interviewet lige efter finalesejren.

Finalen var en meget tæt affære, som blev afgjort over tre baner. Ved stillingen 12-13 sneg Dennis ‘sycrone’ Nielsen sig om bag Flames-spillerne og vandt en runde, hvor han var alene tilbage mod tre spillere.



SE SITUATIONEN HER.



Hvis Tricked havde tabt den runde, var kampen formentlig slut, da Copenhagen Flames i så fald kun ville være to runder fra sejren, mens Trickeds økonomi ville være helt til rotterne.

- Det var måske ikke lige ‘sycrone’ selv, der råbte så meget, men Mathias ‘PR1mE’ Carlsen råber nok for syv mand på ét hold. Det var fuldstændig vanvittigt, og folk gik fuldstændig amok, sagde en tydeligt glad ‘Winspai’ om situationen, der holdt Tricked inde i kampen.

'sycrone' vandt også den sidste runde, da han var alene tilbage mod to spillere, som sikrede Tricked 16-14 sejren på den afgørende bane. (Foto: HLTV.org)

Tricked mistede få dage før sæsonstarten Magnus ‘Toft’ Toft. Holdet har derfor spillet med stand-in i halvdelen af sæsonen, hvor de i grundspillet har haft det svært til tider.

Det var derfor heller ikke forventet, at de ville slå AGF i semifinalen og derefter besejre Copenhagen Flames i finalen, men Tricked-holdet ramte topniveauet, da der var allermest brug for det.





Elgiganten Ligaen Sæson 15 1. plads: Tricked - 35.000 kr.

2. plads: Copenhagen Flames - 7.000 kr

3.-4. plads: AGF

3.-4. plads: ESIMED

5.-6. plads: Lyngby Vikings

5.-6. plads: Aalborg Rebels

7. plads: Atlando

8. plads: Enable

9. plads: MASONIC

10. plads: Sørby Flames - Rykket ned

11. plads: Alpha - Rykket ned

12. plads: IGNITE - Rykket ned Vis mere Luk

Udover ‘sycrone’ og ‘PR1mE’ tæller Tricked også spillerne Philip ‘Lucky’ Ewald, Andreas ‘kiR’ Kirstein og Oliver ‘kwezz’ Rasmussen.

Den næste sæson af Elgiganten Ligaen forventes at starte i januar.