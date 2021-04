Tricked vinder vigtig kvalifikation

Danskerholdet tager med sejren et vigtigt skridt mod at skrabe point sammen forud for den næste major i efteråret.

Tricked er klar til næste stadie i kvalifikationen til Flashpoint 3, da danskerholdet sluttede som et af de to bedste hold i den anden åbne kvalifikation.

Det skete efter sejre over hold som 777, KOVA og landsmændene fra Alpha, der også fik Andreas ‘kiR’ Kirstein og resten af Tricked-spillernes virtuelle skud at føle.

I kvartfinalen stod Tricked over for AGF, der blev besejret 2-0, hvorefter Tricked også besejrede det ellers stærke LDLC-hold, som sikrede holdet en af de to pladser videre i systemet.

Næste stadie for danskerne er den lukkede kvalifikation, hvor de otte kvalificerede hold og otte inviterede hold kæmper om fem pladser i Flashpoint 3. Her er der RMR-point på højkant, som holdene skal bruge for at kvalificere sig til den næste major - Counter-Strikes svar på verdensmesterskabet.

Der er altså stadig lang vej til de eftertragtede RMR-point for danskerholdet, men nu har Tricked taget det første skridt mod pointene.

Udover ‘kiR’ består Tricked af Oliver ‘kwezz’ Rasmussen, Philip ‘Lucky’ Ewald, Mathias ‘PR1mE’ Carlsen og Mads ‘zyp’ Hermansen. Holdet er rangeret som nummer 40 i verden og nummer fire i Danmark.