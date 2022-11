Triumf sender Heroic op som verdens nummer et

Heroic scorede ikke blot stor ære og et beløb svarende til 1,4 millioner kroner, da sejren i Blasts efterårsfinale blev sikret søndag aften.

Triumfen betød nemlig også, at Heroic generobrede førstepladsen på verdensranglisten.

Da listen blev opdateret mandag, avancerede Heroic fra anden- til førstepladsen.

Heroic har tidligere haft fire uger som verdens nummer et, men man skal tilbage til slutningen af 2020 for at finde holdet øverst på listen.

Med søndagens sejr i Royal Arena er Heroic desuden klar til World Final Blast Premier, der afvikles fra 14. til 18. december med årets otte bedste Counter-Strike-hold som deltagere.

Det felt har Astralis tidligere været en del af, men den tidligere verdensetter ligger nu helt nede som nummer 17 i verden.

Heroic består aktuelt af anfører Casper 'cadiaN' Møller samt Martin 'stavn' Lund, René 'TeSeS' Madsen, Rasmus 'sjuush' Beck og Jakob 'jabbi' Nygaard.