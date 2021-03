Trods fremgang: Blodrød bundlinje

Et mindre minus og fremgang i omsætningen.

Det er status på regnskabsåret 2020 fra Astralis Group, der mandag har fremlagt årsrapport.

Her fremgår det, at driftsresultatet ender med et minus på 14,5 millioner kroner, og det er en forbedring i forhold til 2019, hvor samme post endte med et minus på 22,7 millioner kroner.

Samtidig er den samlede omsætning steget fra 48,6 millioner kroner til 51,5 millioner kroner. Og det glæder naturligt nok Anders Hørsholt, der er administrerende direktør i Astralis Group.

- I et år, hvor effekterne af pandemien udskød vores vækstplaner med 9-12 måneder, er årets resultat og udviklingen af vores forretning tilfredsstillende.

- Alt imens vi har investeret i nøgleområder af organisationen og vores forretning, har vi formået at øge omsætningen og markant at forbedre vores driftsresultat, så vi står med et endnu stærkere fundament for vores forretning fremadrettet, udtaler Anders Hørsholt i en pressemeddelelse.

Kigger man nærmere på Counter-Strike-delen, der udgør 80 procent af den samlede omsætning, er der dog minus. Her er et fald på 2,1 millioner kroner, så omsætningen for Counter-Strike-delen i 2020 endte på 37,1 millioner kroner. Forklaringen skyldes ifølge årsrapporten nedgang i præmiepenge.

Det er især sponsoraterne, der får hjulene til at dreje rundt i Astralis. Hele 66 procent af omsætningen, eller knap 34 millioner kroner, tegner sponsoraterne sig for i 2020.

I årsrapporten forventer Astralis Group, at sidste års positive takter fortsætter i år 2021. Omsætningen forventes at nå mellem 70 og 80 millioner kroner, mens driftsresultatet forventes at ende på mellem minus 5 og minus 10 millioner kroner. Det er blandt andet baseret på flere præmiepenge samt en stigning i omsætningen fra sponsorater på 44 procent.