Troede storhold var terrororganisation

En overførsel med en besked, der indeholdt ordet ‘våben’, fik i 2016 en litauisk bank til at slå alarmz

En overførsel fra selskabet bag Counter-Strike: Global Offensive, Valve Corporation, fik i 2016 alarmklokkerne til at ringe hos en litauisk bank, der troede, at pengene var en del af en ulovlig våbenhandel.

Det afslører direktøren i ESforce Holding, der står bag storholdet Virtus.pro.

Overførslen til Virtus.pro, der dengang husede verdens femtebedste hold, indeholdt beskeden ‘våben-klistermærke salg’. Det fik banken til at reagere, for det var formentlig ikke småpenge, der blev overført.

- For en almindelig esportsfan er der ikke noget mistænkeligt i det her ordvalg. Ikke desto mindre, så var medarbejderne i den litauiske bank, som vi samarbejdede med på det tidspunkt, chokerede og skræmte. Transkaktionen blev afvist, og Virtus.pro blev forvekslet med en terrororganisation, der sælger våben til bestemte private amerikanske virksomheder, skriver direktøren, Anton Cherepennikov, på Twitter.

Virtus.pro havde dog ikke solgt våben til amerikanske virksomheder - holdet skulle bare have sin andel af salget af virtuelle klistermærker i CS:GO, som spillere kan købe og udsmykke sine våben med.

I forbindelse med majors, der er CS:GO’s svar på verdensmesterskabet, kan fans købe klistermærker med holdenes logoer. Det beløb får holdene en andel af, og det var det beløb, der satte gang i de røde lamper hos banken.

Det hele endte dog godt, for efter en masse samtaler med banken lykkedes det Anton Cherepennikov at overbevise dem om, at der ikke havde fundet nogen våbenhandel sted. Pengene blev derfor langt om længe udbetalt til holdet.

Dengang talte Virtus.pro et polsk hold med store navne som Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski og Filip ‘NEO’ Kubski. Ingen af spillerne er længere at finde på holdet, der dog stadig er med helt i toppen, da Virtus.pro indtager femtepladsen på verdensranglisten.