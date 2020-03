Turnering trækker stikket: Vi er ramte

For første gang siden 2010 bliver der ikke noget Copenhagen Games.

Situationen omkring Covid-19 og alle foranstaltninger samt udfordringer, det medfører, har gjort det umuligt at afvikle eventet, hvor der spilles eksempelvis Counter-Strike, League of Legends og Fifa.

Efter myndighedernes seneste anvisninger, som indtil videre varer til efter påske, kan Copenhagen Games altså ikke længere håbe på, at hele situationen driver over inden turneringen den 8. april.

Til stor ærgrelse for direktør i Copenhagen Games, Zahid Butt.

- Det er første gang i Copenhagen Games historie, at vi har været nødt til at aflyse. Alle partnere, spillere og hold der har hjulpet med at forberede turneringen er ramte af, at det har været nødvendigt - ikke kun økonomisk, men også følelsesmæssigt.

- Det er selvfølgelig et naturligt skridt i kampen mod Covid-19. Sundhed kommer først, også selv om vi må sige farvel til at gøre de ting, vi elsker. Som arrangør har vi et ansvar for sikkerheden for at ved vores event - om så det er gæster, spillere, ansatte eller partnere. Vi støtter til fulde den danske regerings beslutning om at forsøge at bryde smittekurven, så vi kan komme på den anden side af denne pandemi, skriver Zahid Butt på Copenhagen Games hjemmeside.

Copenhagen Games skulle være spillet fra 8. til 11. april i Lokomotivværkstedet. Der var forventet omkring 10.000 besøgende over de fire dage med esport.

