Tusinder kom til åbningen af Astralis’ nye gamingunivers

Lørdag slog Astralis dørene op for Astralis Nexus lige på hjørnet af Tivoli, og her stod flere hundrede i kø fra morgenstunden. I alt kom over 2000 forbi på åbningsdagen, heriblandt en gammel kending.

Der var lagt an til stor festivitas i lørdags, hvor Astralis Nexus, der med egne ord er Astralis’ nye centrum for gaming, undervisning og esportsunderholdning blev åbnet.

Her havde flere hundrede stillet sig i kø allerede fra tidlig morgen for at få et glimt af stjernerne fra Astralis’ hold i både FIFA, League og Legends og naturligvis CS:GO, der sad klar til at skrive autografer inde i de spritnye lokaler på hjørnet af Tivoli.

Det massive fremmøde vækker også glæde hos Jakob Lund Kristensen, der er en af grundlæggerne af Astralis.

- Det er en underdrivelse at sige, vi var overvældede over antallet af folk, der mødte op til åbningen af Astralis Nexus og de mange, der allerede første dag meldte sig ind. Vi rundede mere end 2.500 besøgende på åbningsdagen og til vores event om aftenen, hvilket er ret imponerende midt i en hedebølge, hvor de første gæster allerede stillede sig i kø ved 4-tiden om morgenen, siger han og tilføjer, at placeringen af Astralis Nexus er en cementering af esportens status.

- Med åbningen af Astralis Nexus helt central i København, lige ved siden af og sammen med Tivoli, en af verdens mest ikoniske forlystelsesparker, er også et statement. Det bliver svært at undgå os og det bliver virkelig svært at ignorere esport og gaming som en del af den danske kultur, sport og underholdning, siger Astralis’ medstifter og en af idémændene bag Astralis Nexus.

Gammel kending kiggede forbi

I løbet af dagen var der foruden besøg af flere tusinde gæster også en gammel Astralis-kending, der lagde vejen forbi.

Holdets tidligere spiller Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye lagde nemlig vejen forbi. Den 23-årige dansker var med til at vinde holdets første Major tilbage i 2017, inden han under stor bevågenhed skiftede til konkurrenterne fra North året efter.

Der så dog ikke ud til at være ondt blod mellem ‘Kjaerbye’ og de gamle holdkammerater lørdag, hvor han på Astralis’ Twitterside sad og fik en snak med blandt andre træner Danny ‘zonic’ Sørensen.

Astralis Nexus kommer til at have åbent hver dag fra 14 til 23.

Fakta om Astralis Nexus: