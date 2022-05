TV 2 dropper stor turnering: - Super ærgerligt

Et af årets absolutte højdepunkter, når det kommer til Counter-Strike, bliver ikke vist dansk tv. TV 2 har således fravalgt årets store Major-turnering i Antwerpen

Er man interesseret i Counter-Strike, har man som dansk fan været vant til at se nogle af verdens bedste spillere udfolde sig på TV 2s kanaler.

Men når verdenstoppen i disse uger kæmper en indædt kamp for at sikre sig det prestigefyldte trofæ til verdensmesterskaberne i Counter-Strike, PGL Majoren i Antwerpen, bliver det ikke sendt på dansk tv.

TV 2 er således ikke blevet enige med arrangørerne, PGL, om at få rettighederne, som den danske tv-kanal ellers har for vane at sikre sig.

- Vi har prøvet at blive enige med dem i forhold til vilkårene for at sende turneringen, men det er ikke lykkedes i det her tilfælde, siger Mikael Viuff Hansen, der er teamchef på TV 2 Sport, til Ekstra Bladet.

- Det er jeg super ærgerlig over. Vi har alle andre store turneringer henover året, og vi ville have elsket at sende fra den turnering.

- Har det været for dyrt for jer?

- Det kan jeg ikke gå ind i. Vi er ikke blevet enige om vilkårene, og det er det, jeg kan sige. Vi har gjort alt, hvad vi kunne i forhold til, hvad vi mener er rimeligt, men det er så ikke lykkedes. Det er vi en smule overrasket over, men det er sådan, det er, siger han.

.

Major-turneringer er det største, man kan vinde som Counter-Strike-spiller. (Arkivfoto). Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Turneringen fra den belgiske by Antwerpen er allerede i fuld gang, men går snart ind i den afgørende fase, hvor danske Heroic og Copenhagen Flames begge skal i ilden, mens Astralis må se med fra sidelinjen efter torsdagens skuffelse.

Dansk streamer til undsætning

Som dansk fan må man derfor søge andre veje, hvis man vil se eliten dyste om det trofæ, alle spillere drømmer om at løfte.

Men udover den internationale stream, der som altid kan se på platformen Twitch, er der alligevel mulighed for at følge årets første Major på dansk.

I sidste øjeblik har streameren Jens Sætter-Lassen også kendt som ‘Wonderbai’ sikret sig rettighederne, og han har derfor det officielle danske broadcast fra turneringen via hans egen Twitch-kanal.

.

Counter-Strike-turneringen BLAST Premier Fall Final trak i november sidste år tusindvis af danske fans til Royal Arena i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Han har tilmed kyndig erfaring ved sin side i form af Counter-Strike-eksperten Niels ‘rizc' Topp, der tidligere har været fast kommentator på TV 2s kanaler.

- Nu har jeg efterhånden kommenteret en del Majors på dansk, og set endnu flere - og noget af det fedeste de sidste par år har været, når de danske Counter-Strike spillere bliver samlet om en enkelt turnering. I år har vi fået en super chance i 11. time for at dække Majoren, så vi stadig kan få en Major på dansk, og det bliver både en kæmpe ære, men mest af alt - en kæmpe fornøjelse, siger Niels Topp til Ekstra Bladet.

TV 2: En engangsforestilling

Men sidder man og frygter, at Major-turneringer fremover ikke ville kunne findes på TV 2s kanaler, så kan man ånde lettet op.

Teamchef Mikael Viuff Hansen er nemlig overbevist om, at Majoren vil være tilbage på dansk tv igen, når den næste gang løber af stablen i november.

- Jeg er helt sikker på, at det er en engangsforestilling. Vi har i hvert fald en meget god formodning om, at vi kommer til at sende fra den næste Major på TV 2s platforme, der ligger senere på året. Det ser fornuftigt ud.

Lørdag skal både danske Heroic og Copenhagen Flames for første gang i aktion ved Majoren, efter de gik gennem kvalifikationen i sikker stil og derfor først er trådt ind i anden fase af Majoren, den såkaldte Legends Stage.

Herfra skal otte hold sorteres fra for at finde de otte, som skal spille slutspillet på scenen i Sportpaleis i Antwerpen i Belgien.

Præmiepuljen ved årets Major er på 1 million dollars svarende til over syv millioner danske kroner.

Finalen spilles 22. maj.

