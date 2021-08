Tysk storhold henter tidligere North-kaptajn

Det tyske storhold BIG har hentet danske Nicklas ‘gade’ Gade.

Det har BIG annonceret i weekenden, hvor det fremgår, at han kommer til som erstatning for holdets tyrkiske stjerne İsmailсan ‘XANTARES’ Dörtkardeş, der er blevet sat til salg.

‘gade’ har en fortid på North, hvor han har spillet størstedelen af sin karriere. Da North lukkede i februar i år, var danskeren kaptajn for holdet.

Siden Norths lukning har han og flere af de andre danskere været uden et fast hold med undtagelse af en periode, hvor han sammen med blandt andre Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye og Philip ‘aizy’ Aistrup dannede HYENAS.

Siden er holdet dog gået i opløsning, og ‘Kjaerbye’ har stoppet sin karriere. ‘aizy’ er stadig uden hold.

I forbindelse med skiftet til det tyske storhold, der ligger nummer otte i verden, har Nicklas ‘gade’ Gade overfor BIG’s hjemmeside sat et par ord på skiftet:

- Jeg har været begejstret over at skifte til BIG, lige siden det blev besluttet. Det giver mig et smil på læben bare at tænke på det. At blive en del af en etableret organisation som den her og en del af BIG-familien betyder virkelig meget. Efter en periode med usikkerhed om fremtiden, er det bestemt en følelse af lykke nu at vide, at det her er mit nye hjem, siger ‘gade’.

Den 26-årige dansker kan se frem til debut til ESL Pro League, der for BIG’s vedkommende skydes i gang den 27. august.