Ubesejret: Heroic sikrer kvalifikationen

De danske stjerner fra Heroic er klar til PGL Majoren i Antwerpen, der skydes i gang til maj.

Det står klart, efter de mandag eftermiddag slog storfavoritterne fra NaVi i den afgørende kamp i den såkaldte RMR-turnering, der i disse dage spilles i Bukarest.

Her gjorde Heroic rent bord, da de vandt samtlige tre kampe, og danskerne er dermed sikret det bedste udgangspunkt til selve Majoren, der spilles til maj. Her er der en præmiepulje på over 6,5 millioner kroner.

Heroic er det første danske mandskab, der er sikret en plads til dette års major.

Andre danske stjernehold som Astralis og Copenhagen Flames skyder deres jagt på en plads til majoren i gang senere denne uge.

Dansk legende fortsætter vild stime

Onsdag eftermiddag sikrede Vitality også en plads ved majoren. Dermed fastholder den tidligere Astralis-spiller og nuværende Vitality-stjerne Peter 'dupreeh' Rasmussen sin vilde stime.

Den 29-årige dansker har nemlig som en af kun fire aktive spillere været med til samtlige majors siden den første i 2013, DreamHack Winter 2013. De andre spillere er 'dupreeh's to holdkammerater fra Astralis-tiden Nicolai 'device' Reedtz og Andreas 'Xyp9x' Højsleth samt franske Richard 'shox' Papillon.

Majoren i Antwerpen skydes i gang den 9. maj og har finale den 22. maj.

Disse hold er klar til majoren indtil videre. Hold markeret med fed har dansk islæt i form af spillere og/eller træner: