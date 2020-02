Udsletter Astralis

Skudt ud af serveren.

Så simpelt kan det siges. Især fordi, at det var NaVi's Aleksandr 'S1mple' Kostyliev, der brugte sin lørdag aften ved IEM Katowice på at gøre livet surt for det danske Counter-Strike-hold Astralis.

Astralis havde ellers allerede torsdag sikret sig en direkte plads i semifinalerne efter tre kampe og tre sejre, hvor holdet ikke havde givet et map væk.

Den statistik var dog fuldstændig ligegyldig i semifinalen, hvor NaVi fra første færd satte danskerne gevaldigt under pres.

Således kom NaVi foran 9-1 på Dust2, og den form fortsatte det østeuropæiske hold i stor stil. 14-1 lød stillingen ved sideskiftet - uhørt, hvis man som Astralis topper verdensranglisten, og i øvrigt er forsvarende mestre ved IEM Katowice.

Se også: Astralis knuser fransk verdensetter

Se også: Historisk aftale på plads

Astralis fik et par runder efter pausen, men NaVi og 'S1imple' lukkede alligevel opgøret med cifrene 16-5.

På trods af nedslagtningen på Dust2 var der alligevel god grund til at holde modet oppe for Astralis, der havde valgt bane to, Nuke. Danskerne har i lang tid været mere eller mindre suveræne på netop dette map, men det var ikke til at se lørdag aften.

For anden gang i træk blev Astralis komplet udraderet i første halvleg, hvor NaVi kunne skifte side med en føring på 13-2.

Danskerne forsøgte at skyde sig tilbage i anden halvleg, men der var ikke noget at gøre. NaVi lukkede for anden gang denne aften opgøret med cifrene 16-5, og 'S1mple' lukkede kampen med en score på 43-22 og en rating på hele 1.79.

En regulær opvisning af den ukrainske superstjerne.

Dermed kommer Astralis ikke til at forsvare titlen ved IEM Katowice, hvor franske G2 og NaVi i stedet kæmper om pokalen og 250.000 dollars søndag aften.

Se også: Fyrer træneren

Se også: Magisk præstation