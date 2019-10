Uhyggelig modstand venter mestrene

Sidste år vandt danske North, der til dagligt huserer i Parken i København, holdets største triumf, da de slog ingen ringere end Astralis i finalen ved Dreamhack Masters i Stockholm.

Nu skal holdet så forsøge at gentage bedriften blandt verdens allerbedste hold, der kæmper om trofæet i turneringen, der i år er rykket til Malmø.

Norths træner, Torbjørn ‘mithR’ Nyborg, har haft en afgørende rolle i holdets forberedelser, og han fortæller, at det bestemt ikke bliver let for danskerne at forsvare titlen.

- Vi har en uhyggelig gruppe med mange gode modstandere. Liquid, Evil Geniuses, Mousesports og NaVi for at nævne et par stykker. Det betyder ikke så meget for os, for vi ved, vi har det der skal til for at kunne slå dem, siger Torbjørn ‘mithR’ Nyborg.

Verdensstjerne venter

Liquid er i øjeblikket nummer et på verdensranglisten, og Evil Geniuses kommer direkte fra en sejr ved ESL One New York, hvor de slog Astralis i finalen.

I første kamp møder North det russisk-ukrainske powerhouse Natus Vincere, hvor verdens bedste spiller, Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, er den absolutte stjerne.

Derfor er forventningerne hos North også realistiske, selvom ambitionerne er store.

- Vores mål er i første omgang at komme ud af gruppen. Det bliver en svær opgave uanset hvem vi møder, men husker drengene de ting, der har været fokus på under træning, så kan det godt lade sig gøre, siger ‘mithR’.

Norths spillere er Valdemar ‘valde’ Bjørn Vangså, Philip ‘aizy’ Aistrup, Markus ‘Kjaerbye’ Kjærbye, Jakob ‘JUGi’ Hansen og Nicklas ‘gade’ Gade.

Dansk underdog håber at overraske de bedste

Med en sejr ved den mindre turnering Dreamhack Open Summer sikrede danske OpTic Gaming sig også en billet til Dreamhack Masters-turneringen i Malmø.

Og det var tiltrængt for holdet, der har måttet kigge langt efter de store resultater indtil nu, og derfor har måttet stå i skyggen af et hold som Astralis, der har høstet opmærksomhed og titler som få.

Men OpTic skal ikke sammenligne sig med Astralis lige nu, lyder det fra holdets træner Casper ‘ruggah’ Due.

- Vi vil selvfølgelig også gerne have medietid, men når man kæmper med Astralis om rampelyset, kræver det bedre præstationer end det, vi har leveret indtil videre i 2019, siger Casper ‘ruggah’ Due.

Med de beskedne resultater følger også en naturlig underdog-rolle for holdet. Den håber ‘ruggah’ at OpTic kan bruge til at overraske modstanderne ved Dreamhack Masters i Malmø.

- Det kan være en fordel at topholdene undervurderer os og måske ikke forbereder sig så meget på os, hvor vi kan målrette vores forberedelse mod dem og hive en kanin eller top af hatten, siger ‘ruggah’.

Og netop forberedelsen på topholdene bliver ekstremt vigtig, da OpTic lægger fra land i Sverige med at møde amerikanske Liquid, som er nummer et på verdensranglisten.

- Vi starter mod en hård modstander, men jagter chancen som underdog. Vores målsætning er at spille om en plads i slutspillet, men det kræver en god start mod Liquid. Så er vejen dertil allerede væsentligt kortere.

Dreamhack Masters bliver spillet fra i dag og ugen ud med kvartfinaler fredag, semifinaler lørdag og finale søndag. Der er knap 700.000 kroner til vinderen, som også kvalificerer sig til Intel Extreme Masters i Katowice næste år.

Se også: Astralis taber Counter-Strike-finale i New York

Se også: Millionhandel sender tophold i armene på nye ejere

Se også: Kæmpestjerne i millionskifte