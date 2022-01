Ukrainsk superstjerne kåret som verdens bedste spiller

Verdens bedste CS:GO-spiller hedder Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev.

Det står klart, efter sløret lørdag aften blev løftet for verdens tre bedste spillere, og her var det ukrainske 's1mple', der tog prisen efter en stort set fejlfri sæson fra hans side, hvor han med sit hold, Natus Vincere, vandt alle turneringer på LAN, som holdet deltog i gennem året.

Ukraineren modtog prisen for næsen af Mathieu ‘ZywOo’ Herbaut og Nikola ‘NiKo’ Kovač, der tog henholdsvis anden- og tredjepladsen i løbet om titlen som verdens bedste. Den førstnævnte vandt desuden prisen i de to forgangne år.

Anden gang

Det er ikke første gang i karrieren, at den 24-årige ukrainer løber med den mest fornemme CS:GO-titel. Tilbage i 2019 modtog han ligeledes prisen som verdens bedste fra HLTV.org, der uddeler den prestigefyldte pris.

Det nye år af CS:GO er ikke for alvor skudt i gang for de store hold endnu, men i slutningen af januar skal topholdene i aktion i BLAST Premier Spring, hvor Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev får mulighed for at fortsætte de flotte takter.

Sådan endte top 20: