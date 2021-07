Ukrainsk superstjerne skyder sit hold til sejr

Det russiske mandskab NaVi vandt søndag aften den prestigefyldte CS:GO-turnering IEM Cologne og kunne foruden æren og pokalen også tage hjem med over 2,5 millioner kroner.

I finalen slog de det europæiske mandskab G2, der lørdag aften slog Astralis ud af turneringen.

På holdkortet hos NaVi vi tre russere og to ukrainere, og det var holdets helt store stjerne, ukrainske Aleksandar ‘s1mple’ Kostyliev, der førte an i finalen mod G2.

Især 23-årige ‘s1mple’, der af mange anses for verdens bedste spiller, var i hopla og skød flest af alle. Desuden lavede han også et såkaldt ‘ace’, hvor han skød samtlige fem spillere på modstanderholdet i en runde. Det var hans fjerde i turneringen, og det er en ny rekord i CS:GO.

IEM Cologne var samtidig den første turnering på LAN, siden coronapandemien tvang hele CS:GO-scenen til at spille turneringer online. Sidste gang, der blev afholdt turnering på LAN, var i februar 2020, hvor netop NaVi også gik hele vejen.

Kun én sejr fra historie

Med søndagens sejr er NaVi nu snublende tæt på at være det blot tredje hold i historien til at vinde en Intel Grand Slam. Kun Astralis og det amerikanske hold Liquid har formået det tidligere.

For at vinde en Intel Grand Slam skal et hold i løbet af 10 ESL-arrangerede turneringer i træk vinde mindst fire, hvoraf én skal være en af IEM-turneringerne i Katowice eller Cologne.

Det kan også klares uden en sejr i én af de to turneringer, hvis man derimod vinder seks turneringer i vinduet med 10 turneringer.

NaVi har vundet IEM Katowice 2020 samt DreamHack Masters Spring tidligere i år og nu IEM Cologne. Dermed skal der kun én enkelt turneringssejr mere på bordet, før de kan kalde sig vindere af Intel Grand Slam.

Foruden en plads i historiebøgerne følger også 1 million dollars til deling mellem de fem spillere samt en guldbar med indgraveret navn til hver spiller.