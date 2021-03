Underdogs overrasker mod mestrene

Det begynder så småt at spidse til i Danmarks bedste CS:GO-liga, og mandag blev der igen spillet kampe.

Det bliver en aften, som især AGF og deres akademihold, AGF Academy, sent vil glemme.

Især sidstnævnte var nemlig flyvende i deres to kampe, der på papiret ikke levnede dem mange chancer. Først stod de nemlig overfor Lyngby Vikings, der ligger med i toppen af rækken. Her overraskede AGF Academy og tog sejren 16-13.

Dermed kom de et skridt væk fra bunden og nærmere overlevelse.

Storebror AGF lagde aftenen ud med at besejre AaB, inden Aalborg Rebels fik samme tur. Det blev dog en kort fornøjelse for AGF, for da turen kom til Copenhagen Flames, der er i forrygende form, blev det alligevel for stor en mundfuld. Københavnerne er for nyligt rykket op som nummer 30 i verden og viste klasse mod AGF, hvor de tog sejren 16-11.

Mestrene snublede

Aftenens kampe var også en mulighed til Tricked for som det første hold at sikre sig en plads i top 6 og dermed slutspillet. De forsvarende mestre havde før kampene kun tabt én kamp ud af 14 mulige, men det blev der ændret på mandag aften.

Først på aftenen skulle de op mod Copenhagen Flames, som de slog i sidste sæsons finale og i denne sæsons åbningskamp. Tricked trak dog det korteste strå og måtte indkassere et 16-9-nederlag.

Det blev til yderligere to nederlag i løbet af aftenen, for først viste AGF sig for stærke, og i mandagens sidste kamp gik det helt galt. Her ventede AGF Academy, og de fortsatte de gode takter fra tidligere på aftenen. Opgøret mellem Tricked og AGF Academy endte 9-16.

Sådan endte mandagens kampe i Elgiganten Ligaen:

AaB vs. AGF - 7-16

MASONIC vs. Alpha - 22-18

Aalborg Rebels vs. Atlando Esports - 14-16

AGF vs. Aalborg Rebels - 16-5

Copenhagen Flames vs. Tricked - 16-9

Astralis Talent vs. ESIMED - 16-12

Atlando Esports vs. Campus Vejle * Flammen - 16-12

Alpha vs. AaB - 16-8

Aalborg Rebels vs. Tricked - 11-16

AGF Academy vs. Lyngby Vikings - 16-13

Copenhagen Flames vs. AGF - 16-11

ESIMED vs. MASONIC - 5-16

AGF vs. Tricked - 16-11

Lyngby Vikings vs. Astralis Talent - 16-6

Campus Vejle * Flammen vs. Copenhagen Flames - 3-16

Tricked vs. AGF Academy - 9-16

Kenni ‘wezx’ Rye Holmberg, der er træner for AGF Academy mener, at det hele faldt i hak for holdet, da de i går slog to af topholdene.

- Mange af de ting, som vi har arbejdet på den seneste tid, lykkedes for os i går. Vi har haft fokus på at skabe mere ro i runderne og ikke tage forhastede beslutninger, og det mestrede vi rigtig godt. Sejren mod Lyngby var mentalt vigtig, og det skabte stor tro på egne evner før kampen mod Tricked, siger han.

Med sejrene er AGF Academy klatret op på 10. pladsen i ligaen, der toppes af MASONIC.

Tirsdag spilles der atter kampe i Elgiganten Ligaen.

Alle tirsdagens kampe i Elgiganten Ligaen:

18:00 - AaB vs. ESIMED (TV)

18:00 - Campus Vejle * Flammen vs. Aalborg Rebels

18:00 - AGF Academy vs. AGF

19:00 - MASONIC vs. Lyngby Vikings

19:00 - Aalborg Rebels vs. AGF (TV)

19:00 - ESIMED vs. Alpha

19:00 - Astralis Talent vs. Campus Vejle * Flammen

20:00 - Astralis Talent vs. Tricked (TV)

20:00 - Atlando Esports vs. AGF Academy

20:00 - Lyngby Vikings vs. AaB

21:00 - Campus Vejle * Flammen vs. Lyngby Vikings

21:00 - Tricked vs. MASONIC (TV)

21:00 - AaB vs. Atlando Esports

22:00 - AGF vs.Atlando Esports

22:00 - ESIMED vs. Tricked

Du kan følge kampene med danske kommentatorer på Twitch.