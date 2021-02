Underdogs tog fusen på topholdene

Der er ikke længere nogen ubesejrede hold i Danmarks bedste CS:GO-liga.

Mandag aften vendte nemlig op og ned på lidt af hvert i Elgiganten Ligaen, hvor Tricked og Lyngby Vikings før aftenens kampe var ubesejrede.

Men først på aftenen røg Lyngby Vikings’ stime, da Alpha tog en 16-12-sejr, og lidt senere måtte Tricked også indkassere sæsonens første nederlag.

Her stod MASONIC, der også ligger pænt til i tabellen, og de sendte Tricked til tælling med 16-10 i en kamp, hvor Tricked endda gik til pause med en føring på 10-5.

Efter aftenens kampe er der nu fire hold, der alle ligger i toppen med 21 point hver. Lyngby Vikings og Tricked har spillet færrest kampe og topper derfor rækken.

Astralis skuffede

Mandagen bliver nok en af dem til glemmebogen for Astralis Talent. Først på aftenen skulle de op mod rækkens næstdårligst placerede mandskab fra Campus Vejle * Flammen. En forholdsvis overkommelig opgave på papiret, men de undertippede fra Campus Vejle * Flammen ville det anderledes, og efter to gange overtid kunne Astralis Talent indkassere et nederlag på 22-19.

Senere på aftenen blev ondt gjort værre, da de først tabte 16-12 til Copenhagen Flames, der er ved at have fundet sidste sæsons gode takter. Senere fuldendte Atlando Esports en dårlig aften for Astralis Talent og sendte de unge Astralis-drenge hjem med et 16-8-nederlag.

Sådan endte mandagens kampe:

Atlando Esports vs. AaB - 16-8

Campus Vejle * Flammen vs. Astralis Talent - 22-19

AGF Academy vs. Atlando Esports - 16-10

Lyngby Vikings vs. Alpha - 12-16

Campus Vejle * Flammen vs. AGF - 16-19

Astralis Talent vs. Copenhagen Flames - 12-16

Tricked vs. AaB - 16-6

AGF vs. AGF Academy - 16-9

MASONIC vs. Tricked - 16-10

Atlando Esports vs. Astralis Talent - 16-8

Copenhagen Flames vs. Alpha - 13-16

AaB vs. Lyngby Vikings - 11-16

Mulighed for oprejsning

Tirsdag aften går det løs igen for holdene, og her har Astralis Talent mulighed for at få revanche. Klokken 20 tager de nemlig imod AGF, inden talentholdet AGF Academy venter klokken 21.

Sidst på aftenen er der også et vaskeægte topopgør, når Lyngby Vikings klokken 22 brager sammen med Copenhagen Flames. Begge hold har 21 point og topper tabellen sammen med Tricked og MASONIC.

Tirsdag aften venter disse kampe i Elgiganten Ligaen:

18:00: AGF Academy vs. Campus Vejle * Flammen (TV)

19:00: MASONIC vs. Campus Vejle * Flammen (TV)

20:00: Astralis Talent vs. AGF (TV)

20:00: AaB vs. Campus Vejle * Flammen

21:00: AaB vs. Copenhagen Flames

21:00: Alpha vs. Atlando Esports (TV)

21:00: MASONIC vs. AGF

21:00: Astralis Talent vs. AGF Academy

22:00: Lyngby Vikings vs. Copenhagen Flames (TV)

Kampene kan ses gratis via Twitch.